Помнить, чтобы жить. На Будакошелевщине прошли митинги-реквиемы, посвященные 78-й годовщине памяти жертв хатынской трагедии

Сегодня вся Гомельская область чтит память о погибших невинных жертвах фашизма в годы Великой Отечественной войны. В Гомеле, райцентрах, агрогородках, поселках и деревнях проходят торжественные мероприятия, посвященные 78-й годовщине памяти жертв хатынской трагедии. Одновременно митинги-реквиемы начались в Буда-Кошелеве, Уваровичах и Рогини.

На городском мемориале собрались представители трудовых коллективов, общественность, ветераны труда, молодежь.

Обращаясь к присутствующим, председатель районного исполнительного комитета Анатолий Гапоник отметил, что Великая Отечественная война оставила белорусскому народу тяжелое наследие – память о страшных трагедиях людей, ставших свидетелями и жертвами чудовищных преступлений фашизма. «Сегодня мы отдаем дань памяти жителям Хатыни, сожженной нацистами 78 лет назад. Вспоминая Хатынь, мы вспоминаем тысячи зверски уничтоженных деревень. Оплакивая жертв этих ужасных событий, оплакиваем каждого третьего жителя Беларуси, погибшего во время Второй мировой войны. Страшные события не обошли стороной и наш Буда-Кошелевский район. В поселке Факел во время войны нацисты сожгли 13 местных жителей, карательный отряд в Чеботовичах попросту расстрелял 35 человек и сжег 5 жителей для акта устрашения населения. В ноябре 1943 года немцы полностью сожгли и уничтожили деревни Алексеевку, Решетки, Задорновку, Залесье, Рогинь, Лозов, Заболотье и Кленовицу. Всего за 27 месяцев оккупации было сожжено нацистами более 1336 домов, за годы войны в нашем районе погибло более 537 мирных жителей, а 5462 призывника положили головы за Родину. Историческую память о тех страшных годах мы бережно сохраним и передадим детям как иммунитет против любой военной агрессии и националистической враждебности», – подытожил Анатолий Генрикович.

Благочинный Буда-Кошелевского епархиального округа, протоиерей Сергий Пешко совершил литию по безвинно убиенным. Участники митинга возложили цветы к обелискам погибших воинов и почтили память минутой молчания. Завершилось торжественное мероприятие исполнением Государственного гимна Республики Беларусь.

В это же время на ул. Лавриновича райцентра почтить память о 483 расстрелянных в декабре 1941 года мирных гражданах еврейской национальности на Могиле жертв фашизма собрались педагоги, учащиеся аграрно-технического колледжа.

На гражданском кладбище в Уваровичах также было многолюдно. Могила жертв фашизма стала олицетворением памяти и скорби о сотнях расстрелянных уваровчан. В торжественном мероприятии приняла участие председатель районного Совета депутатов Наталья Киселева.

В Рогини патриотическую эстафету подхватили общественность, местные жители, школьники, вспомнив о страшных годах оккупации и невинно погибших и сожженных односельчанах.

Завтра, 21 марта, в память о всех жертвах Хатыни на месте сожженной деревни пройдет всебелорусская молитва. Накануне 78-й годовщины вспомнят каждую семью, погибшую от рук гитлеровских карателей. Тогда, 22 марта 1943 года, остаться в живых не было ни малейшего шанса, людей сжигали заживо, а тех, кто убегал, расстреливали. В память о хатынской трагедии состоится музыкально-театральная композиция, которую сможет услышать каждый белорус. В этот вечер на выжженную землю приедут сотни гостей. А 22 марта здесь пройдет возложение цветов.

Наталья ЛОГУНОВА.

Фото Ирины ПАЛУБЕЦ и из архивов Уваровичского и Рогинского сельсоветов.