18-летняя Маша Давидовская из Минска, с рождения страдающая от лимфангиомы (доброкачественной опухоли, поразившей левую глазницу), благодаря помощи неравнодушных людей и организаций успешно прошла первый из трех этапов лечения. Она вернулась в Беларусь и чувствует себя хорошо. Чтобы вылечить девушку, осталось собрать 12123 бел. руб. Нужна ваша помощь!

Возможность навсегда позабыть об опухоли девушке дал профессор Венской частной клиники, специализирующийся на орбитальной хирургии сложных случаев, как у Марии. Предложенное лечение – три фазы введения препарата «Блеомицин» с промежутком в месяц – сможет окончательно уничтожить опухоль. Второй этап лечения назначен на март.

Вы можете помочь, внеся целевое пожертвование на любой из благотворительных реквизитов с указанием назначения платежа – Маше Давидовской:



1. Электронный платеж / онлайн-пожертвование. Помочь при помощи банковской карты (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, Белкарт), внеся онлайн-пожертвование, перейдя по ссылке https://c-vera.by/online-pomocsh/

2. Банковский благотворительный счет. Гродненское областное управление №400 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Гродно, ул. Новооктябрьская, 5. УНП 591029371. БИК (SWIFT): AKBBBY2X. Благотворительный счет: BY83 AKBB 3135 0000 0038 9400 0000. Центр помощи «Вера».

3. Система «Расчет» (ЕРИП). Для проведения платежа необходимо выбрать последовательно пункты: + Система «Расчет» (ЕРИП), + Благотворительность, общественные объединения, + Помощь детям, взрослым, – ЦЕНТР ПОМОЩИ ВЕРА, – Пожертвования.

4. SMS-пожертвование.

Если вы являетесь абонентом мобильного оператора life:) или МТС, вы можете совершить пожертвование, отправив на номер 553 SMS-сообщение (не тарифицируется) вида:

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