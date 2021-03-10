На личный прием к председателю райисполкома записались 6 человек. Спектр проблем, поднятых во время телефонного общения, в основном касался работы жилищно-коммунального хозяйства.

Так, жительница райцентра просила оказать содействие в ремонте пола в квартире. Заявительнице разъяснили, что, согласно Правилам пользования жилыми помещениями, ремонт осуществляется за счет средств нанимателей жилых помещений государственного жилищного фонда. Если женщина не довольна состоянием полов, она может обратиться в КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник», специалисты которого выполнят всю необходимую работу на платной основе. При этом, ей могут предложить рассрочку по оплате работ и материалов.

Еще одну жительницу города волновал вопрос ремонта кровли и утепления стен в многоквартирном жилом доме. Анатолий Генрикович отметил, что в минувшем году, согласно годовому плану текущего ремонта жилищного фонда КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник», выполнен ремонт стыков стеновых панелей в данном доме. Что касается затекания квартир верхнего этажа, то в оперативном порядке будет выполнен ремонт кровельного покрытия в местах обнаружения протечки. В случае дополнительного финансирования будет рассмотрена возможность по капитальному ремонту кровельного покрытия дома.

В ходе личного приема также были подняты вопросы выделения жилого помещения, реконструкции дома, водоснабжения и отопления. По всем поступившим обращениям даны исчерпывающие разъяснения и предложены варианты их решения.

Чтобы помочь каждому человеку, обратившемуся со своей проблемой, мы должны действовать в рамках закона, при этом, используя все имеющиеся возможности, – подвел итоги приема Анатолий Гапоник.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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