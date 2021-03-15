Для предотвращения зимних заморов рыбы предлагаются следующие оперативные мероприятия:

→ внесение извести в водоемы, предрасположенные к заморным явлениям. Известкование способствует разложению и ускорению минерализации органического вещества, а также улучшению газового режима, нейтрализует кислую реакцию воды. Негашеную известь вносят в водоем из расчета 1-2 ц/га. При использовании гашеной извести или молотого известняка нормы внесения увеличиваются в 1,3 и 1,8 раза соответственно;

→ изготовление прорубей. Их количество зависит от площади водоема и в среднем составляет 3-5 шт./га. Проруби следует располагать в центре водоема и по его периметру, где глубина непромерзающего слоя составляет 50-60 см. Для предотвращения замерзания в них нужно установить снопы, изготовленные из камыша, рогоза и других полых «дышащих» растений;

→ подвешивание мешков с солью в таких прорубях из расчета 5 кг/меш. (может быть рекомендована техническая соль, используемая для очистки котлов в котельных);

→ аэрация водоемов (воздушная или механическая) с помощью аэраторов различного типа (гравитационных, поверхностных, диффузионных, турбинных и др.).

При выявлении фактов скопления рыбы на открытых участках воды (майнах), случаев ее массовой гибели незамедлительно информируйте районные инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды.

По информации облкомитета природных ресурсов и охраны окружающей среды