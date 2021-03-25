Учебный год 2020/2021 завершится 31 мая.

Последний звонок для учащихся 9-х и 11-х классов прозвенит 29 мая.

Выпускные экзамены пройдут с 1 по 8 июня.

Для 9-х классов дни экзаменов* — 2, 4, 8 июня:

белорусский язык (диктант),

русский язык (диктант),

математика (контрольная работа).

Для 11-х классов дни экзаменов* — 1, 3, 7 июня:

белорусский язык (изложение),

русский язык (изложение),

математика (контрольная работа).

Выпускные вечера для учащихся 11-х классов рекомендуется провести 10 июня.

*Конкретная дата проведения экзамена определяется учреждением образования.

Источник: Министерство образования.

Белта