Учебный год 2020/2021 завершится 31 мая.
Последний звонок для учащихся 9-х и 11-х классов прозвенит 29 мая.
Выпускные экзамены пройдут с 1 по 8 июня.
Для 9-х классов дни экзаменов* — 2, 4, 8 июня:
белорусский язык (диктант),
русский язык (диктант),
математика (контрольная работа).
Для 11-х классов дни экзаменов* — 1, 3, 7 июня:
белорусский язык (изложение),
русский язык (изложение),
математика (контрольная работа).
Выпускные вечера для учащихся 11-х классов рекомендуется провести 10 июня.
*Конкретная дата проведения экзамена определяется учреждением образования.
Источник: Министерство образования.