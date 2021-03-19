Для профилактики развития рака каждый из нас может выполнять несколько простых рекомендаций, о которых каждый из нас знает, но не каждый ими пользуется:

Здоровое питание. Обогатите свой ежедневный рацион овощами и фруктами (по рекомендации Американского противоракового общества необходимо потреблять в день не менее 5 видов фруктов и овощей). Увеличьте потребление злаковых и бобовых культур (различных круп, мюсли, хлебцев и т.д.). Ограничите потребление жирных, жаренных и копчёных блюд, предпочитая блюда тушёные, вареные и паровые. По возможности откажитесь от очень горячей или солёной пищи, различных острых приправ и специй. Соблюдайте умеренность в приеме пищи, так как основной закон питания — количество поступающей энергии должно соответствовать количеству энергии расходуемой.

Здоровая масса тела. Для этого важно быть физически активным в повседневной жизни и ограничить количество времени, которое вы проводите сидя. Отличным бонусом будут регулярные — несколько раз в неделю — физические упражнения, которые вам нравятся. В первую очередь лишний вес — это вопрос вашего здоровья, а не внешнего вида. Вредные привычки. Самыми опасными и распространенными из них являются курение и употребление алкоголя. О их вреде говорят постоянно и вред этот абсолютно доказан. Уже давно установлена связь между возникновением целого ряда опухолей и курением табака. Уровень заболеваемости раком лёгкого более чем в 20 раз выше среди курящих мужчин и в 12 раз выше среди курящих женщин, по сравнению с никогда некурившими. Установлено, что курение в 87% случаев ответственно за возникновение рака лёгкого, с этим же фактором связывают более высокую заболеваемость раком полости рта, глотки, гортани, пищевода, шейки матки, почек, мочевого пузыря. Прекращение курения даже в среднем и старшем возрасте даёт свой положительный результат: снижается риск возникновения опухолей, связанных с курением (от 5 до 15%), а также инфарктов и инсультов.

Что касается алкоголя, то канцерогенное действие спиртных напитков отчасти зависит от его раздражающего воздействия на слизистые оболочки, развития в них воспалительных процессов. Кроме того, в спиртных напитках содержатся различные добавки и хорошо растворимые в спирте вещества, среди которых есть известные канцерогены; они действуют как на ткани, непосредственно с ними контактирующие, так и опосредованно. Поэтому этиловый спирт не только очень вреден с точки зрения развития цирроза печени, он к тому же способствует возникновению рака (особенно рака печени, полости рта, гортани, молочной и щитовидной желёз, меланом). По своей канцерогенной силе спиртные напитки приближаются к табаку. Вместе с табачными изделиями их можно назвать мощными орудиями самоубийства, тем более пагубными, что их действие усиливается друг другом.

5. Чрезмерное воздействие солнечных лучей. Необходимо дозированное применение солнечных ванн, начиная с 10-15 минут в утреннее (до 11 часов) или послеобеденное (после 16 часов) время, постепенно увеличивая их продолжительность (по оценкам специалистов в полдень, когда солнце находится в зените, интенсивность УФ-радиации в 10 раз больше, чем на 3 часа раньше или 3 часа позже; при этом надо учитывать, что с весны до осени у нас в стране действует, так называемое «летнее время», сдвинутое на час вперед). Достаточно 30-40 минут в день, чтобы приобрести хороший загар, избегая нежелательных последствий. Особенно осторожными с солнцем нужно быть детям, рыжеволосым, блондинам и жителям северных широт, имеющим наиболее чувствительную кожу. Защищать от солнечных лучей необходимо различные кожные образования и пигментные пятна на коже, которые в результате «интенсивного загара» могут иногда перерождаться в опухоли.

6. Канцерогены, связанные с профессиональной деятельностью. Профессиональные раковые заболевания сконцентрированы среди конкретных групп работающего населения, для которых риск развития определенной формы рака может быть значительно выше, чем для общего населения. Около 20-30% мужского и 5-20% женского населения в трудоспособном возрасте (люди в возрасте 15-64 лет) могут подвергаться воздействию легочных канцерогенов на протяжении своей рабочей жизни, что приводит примерно к 10% всех раковых заболеваний легких в мире. Поэтому, если вы работаете с потенциально небезопасными веществами — не пренебрегайте правилами по охране и гигиене труда.

Как ни банально это звучит, образ жизни, включающий здоровое питание, физические упражнения и контроль веса, полезен людям не только для профилактики рака, но также и других серьезных заболеваний.

Как можно обнаружить рак на ранних стадиях?

Практически все злокачественные опухоли, выявленные на ранних стадиях, излечимы. В Беларуси для выявления злокачественных новообразований выполняется скрининговые обследования (скрининг рака шейки матки, рака молочных желез, рака простаты, толстого кишечника).

Скрининг рака шейки матки. Женщинам мазок на приеме берет гинеколог с момента начала их половой жизни. Посещать врача нужно не реже раза в год. Скрининг рака толстого кишечника. После 50 лет раз в пять лет необходимо выполнение тотальной колоноскопии при отсутствии патологии, в дополнение используется анализ кала на скрытую. Если в анамнезе у родственников был рак кишечника, необходимо выполнять обследование начиная с 40 лет. Скрининг рака предстательной железы. Начиная с 50 лет мужчинам необходимо сдавать анализ крови на ПСА в сочетании с пальпацией простаты не реже раза в год. При необходимости выполняется трансректальное ультразвуковое исследование с биопсией. При наличии рака у родственников начинать стоит с 40 лет. Скриниг рака молочной железы. После 50 лет выполнение маммографии каждые два года. При наличии данного вида рака у близких родственников УЗИ следует выполнять с 30 лет хотя бы раз в 2 года. Также возможно определение предрасположенности путем определения мутаций (анализ на наличие мутаций в генах BRSA-1 и BRSA-2).

Надеюсь, что читатели согласятся со мной в том, что лучшее и надежнейшее лечение любой болезни — это профилактика!