Сегодня в районном доме культуры состоялся праздничный концерт. Поздравления с наступающим профессиональным праздником принимали работники бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. В рамках торжественного мероприятия наградили лучших тружеников ЖКХ.

Слова признательности и поздравления прозвучали от заместителя генерального директора государственного объединения «Жилищно-коммунальное хозяйство Гомельской области» Вячеслава Порхоменко, заместителя председателя райисполкома Дмитрия Шпигановича, директора КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» Николая Карпечкина, начальника отдела внутренних дел райисполкома Виталия Подзеруна.

Почетной грамотой Министерства ЖКХ награжден Владислав Васильцов, начальник службы «Теплоснабжения».

Благодарностью Министерства ЖКХ наградили Александра Ахременко, электрогазосварщика 5-го разряда аварийной бригады водопроводно-канализационного хозяйства.

Почетной грамотой государственного объединения ЖКХ награждены: Андрей Щукин, начальник котельных Коммунар, Дуравичи, Октябрь, Широкое службы «Теплоснабжения»; Максим Лосев, мастер-электрик «Энергетической службы»; Александр Авдашков, машинист бульдозера 6 разряда транспортного участка; Николай Кириленко, диспетчер диспетчерской службы; Людмила Мишакова, начальник абонентского отдела.

Праздничный концерт, подготовленный работниками культуры и воспитанниками Гомельского колледжа искусств им. Соколовского по случаю профессионального праздника, стал хорошим дополнением к теплым словам поздравлений и наградам за самоотверженный труд.

Ирина ШУТОВА

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