Лесхозы южных районов Беларуси приступили к заготовке березового сока.

В этом году планируется реализовать около 14 тыс. т напитка.

Сок можно собирать после начала сокодвижения*.

Диаметр дерева при подсочке** — не менее 20 см.

Количество подсочных отверстий при диаметре ствола дерева:

20-26 см — 1, 27-34 см — 2, 35-40 см — 3, свыше 40 см — 4.

Канал подсочного отверстия высверливается:

на высоте 35-50 см от корневой шейки с некоторым уклоном вниз диаметром в 1 см и глубиной в 2-3 см (без учета коры) на расстоянии не менее 20 см от старого пропила, отверстия.

Под подсочным отверстием (пропилом) вставляется желобок.

После окончания сбора сока желобки должны быть сняты, отверстия закрыты деревянными пробками и замазаны варом, садовой мазью и т.п.

Внимание. Все желающие заготовить сок должны обратиться в лесничество.

Штрафы за сбор сока без разрешительного документа:

физическому лицу — предупреждение или штраф до 20 базовых величин***,

индивидуальному предпринимателю — до 100 базовых величин,

юридическому лицу — до 500 базовых величин.

Такие же административные меры действуют и в случае нарушения установленных сроков, применения запрещенных средств или методов заготовки сока.

* Определяется уколом шила в ствол дерева.

** Определяется на уровне груди сборщика.

*** В настоящее время 1 БВ равна Br29.

Источник: Минлесхоз Беларуси.

Белта