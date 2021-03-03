Во время болезни нужно сделать упор на продукты, обладающие противовирусными и антибактериальными свойствами, укрепляющими иммунную систему. Также необходимо обильное питье.
Необходимо включить в рацион:
свежие овощи и фрукты,
квашеную капусту,
чеснок,
репчатый лук,
мед,
клюкву,
продукты, содержащие витамины А, С, цинк и кальций.
Стоит отказаться от:
кофе,
крепкого чая,
алкоголя,
соленых, копченых и жирных продуктов.
При первых симптомах необходимо сразу обратиться к врачу.
Методы профилактики:
вакцинация*,
закаливание,
одеваться по погоде и не переохлаждаться,
чаще бывать на свежем воздухе,
высыпаться.
* В случае отсутствия противопоказаний.
Источник: Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, Минский зональный центр гигиены и эпидемиологии.