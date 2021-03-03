Во время болезни нужно сделать упор на продукты, обладающие противовирусными и антибактериальными свойствами, укрепляющими иммунную систему. Также необходимо обильное питье.

Необходимо включить в рацион:

свежие овощи и фрукты,

квашеную капусту,

чеснок,

репчатый лук,

мед,

клюкву,

продукты, содержащие витамины А, С, цинк и кальций.

Стоит отказаться от:

кофе,

крепкого чая,

алкоголя,

соленых, копченых и жирных продуктов.

При первых симптомах необходимо сразу обратиться к врачу.

Методы профилактики:

вакцинация*,

закаливание,

одеваться по погоде и не переохлаждаться,

чаще бывать на свежем воздухе,

высыпаться.

* В случае отсутствия противопоказаний.

Источник: Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, Минский зональный центр гигиены и эпидемиологии.

Белта