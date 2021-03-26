В рамках открытия Недели детской книги в центральной районной библиотеке прошел «Праздник читательских удовольствий», главными гостями которого стали мальчишки и девчонки, любители и почитатели книг.

Неделя детской книги – один из самых любимых праздников юных читателей. Праздник самого близкого, самого умного их друга – книги. Это праздник читающих детей и взрослых, веселых приключений, встреч со сказочными героями, удивительным миром открытий и путешествий.

Ведущие познакомили ребят с истоками праздника, которые уходят в период Великой Отечественной войны, когда в Москве в Колонном зале Дома Союзов впервые состоялся день детской книги, организованный в то трудное время для детей. Инициатором и душой праздника был Лев Кассиль – детский писатель. Именно он придумал ему название – Книжкины именины. С тех пор праздник стал хорошей традицией и ежегодно проводится в городах и селах.

Создать атмосферу настоящего праздника пришли сказочные персонажи Лиса Алиса, Кот Базилио, Почтальон Печкин, Королева Книга, которые провели различные конкурсы, игры и викторины на знание детских книг.

В открытии Недели детской книги приняли участие воспитанники детской школы искусств Евгений Титов и Валерия Савкова, которые подарили юным читателям свои вокальные номера.

Праздник прошел на «ура», оставив у всех гостей мероприятия радость от встречи с удивительным миром книг.

Светлана МЕДВЕДЕВА

Фото предоставлено центральной районной библиотекой