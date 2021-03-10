Как же хочется скорее проводить зиму и встретить теплую весну! Приглашаем вас сделать это на традиционном районном празднике «Масленица» в субботу, 13 марта, в 11.00 на центральной площади города.
Встанем утром рано,
Напечём блинов
С творогом, сметаной,
С мёдом. Будь здоров!
С маслом и вареньем,
Вот Вам угощенье!
Масленицу встретим.
Чучело сожжём.
Праздник мы отметим.
Радость – в каждый дом!
Яркий лучик солнца
-Каждому в оконце!
В программе мероприятия: театральное представление, концертно-игровая программа «Масленичные забавы», выступление творческих коллективов Центрального районного дома культуры, спортивные состязания. Испытать свою силу и выносливость сможет каждый желающий на масленичном столбе с призами. А кульминацией праздника станет сожжение чучела Зимы на костре.
По сложившейся традиции на этом массовом народном празднике будут работать торговые палатки с непременными блинами, горячим чаем, разнообразной выпечкой, продукцией собственного производства и многим другим.
Всех ждут веселье и хорошее настроение!