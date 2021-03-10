Как же хочется скорее проводить зиму и встретить теплую весну! Приглашаем вас сделать это на традиционном районном празднике «Масленица» в субботу, 13 марта, в 11.00 на центральной площади города.

Встанем утром рано,

Напечём блинов

С творогом, сметаной,

С мёдом. Будь здоров!

С маслом и вареньем,

Вот Вам угощенье!

Масленицу встретим.

Чучело сожжём.

Праздник мы отметим.

Радость – в каждый дом!

Яркий лучик солнца

-Каждому в оконце!

В программе мероприятия: театральное представление, концертно-игровая программа «Масленичные забавы», выступление творческих коллективов Центрального районного дома культуры, спортивные состязания. Испытать свою силу и выносливость сможет каждый желающий на масленичном столбе с призами. А кульминацией праздника станет сожжение чучела Зимы на костре.

По сложившейся традиции на этом массовом народном празднике будут работать торговые палатки с непременными блинами, горячим чаем, разнообразной выпечкой, продукцией собственного производства и многим другим.

Всех ждут веселье и хорошее настроение!