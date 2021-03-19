Именно такую задачу ставят перед собой члены рабочей группы райисполкома по организации профилактической работы с гражданами, ведущими антиобщественный образ жизни и комиссии по содействию занятости населения, совместное заседание которых сегодня состоялось в Гусевицком сельисполкоме.

Участие в заседании приняли председатель рабочей группы, заместитель председателя райисполкома Геннадий Вамбриков, председатель комиссии по координации работы по содействию занятости населения при Буда-Кошелевском райисполкоме, председатель районного Совета депутатов Наталья Киселева, заместитель прокурора Антон Бобылев, начальник ОВД райисполкома Виталий Подзерун, начальник РОЧС Сергей Халдай, начальник управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Вера Савельева и субъекты профилактики.

На заседание были приглашены граждане, злоупотребляющие спиртным и нигде не работающие. Тем, кто понимает пагубность своего положения и желает встать на путь исправления, были предложены варианты выхода из сложившейся ситуации. Многим из рассматриваемых были выданы ходатайства на работу в сельхозпредприятия, расположенные на территории Гусевицкого сельсовета. Главное, чтобы сами граждане, которым протянули руку помощи, к появившейся возможности отнеслись со всей серьезностью. Работники в сельскохозяйственной отрасли нужны всегда, теперь все зависит от них самих. В первую очередь нужно добросовестно трудиться и завязать с разгульным образом жизни.

Субъекты профилактики пристальное внимание также уделили теме пожарной безопасности. Геннадий Вамбриков отметил, что в последнее время курение в нетрезвом виде становится главной причиной гибели людей в огне. Поэтому, прежде всего сами граждане должны позаботиться о своей безопасности, ведь от их халатности могут пострадать ни в чем ни повинные люди.

Следует отметить, что такая совместная форма работы субъектов профилактики и комиссии по содействию занятости населения призвана принести свои плоды. Ведь человек не остается наедине со своей проблемой, которая совместными усилиями будет решена.

Ольга МАРЦЕЛЕВА

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