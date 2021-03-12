На очередном заседании рабочей группы райисполкома под председательством заместителя председателя райисполкома Геннадия Вамбрикова рассмотрели жителей Губичского сельсовета, которых объединяет злоупотребление спиртными напитками и нежелание работать. В заседании приняли участие заместитель прокурора района Антон Бобылев и начальник ОВД райисполкома Виталий Подзерун.

В ходе встречи были рассмотрены 9 граждан, которые не единожды были замечены в состоянии алкогольного опьянения, при чем, как это не прискорбно, большая половина из них – женщины, к тому же, еще и обязанные лица.

Председатель Губичского сельисполкома, сельского Совета депутатов Лилия Торманова дала подробную характеристику на каждого приглашенного. Злоупотребляет, не работает или совершает прогулы по месту работы – эти и другие нелицеприятные отзывы звучали в их адрес. В этот раз ко всем были предъявлены самые жесткие требования – отказ от употребления спиртных напитков, лечение от алкогольной зависимости, законопослушное поведение, трудоустройство и регулярный выход на работу. Все это записано в протокол заседания и установлены определенные сроки.

В случае невыполнения данных требований, многие рискуют отправиться на принудительное лечение в ЛТП.

Как отметил Геннадий Вамбриков, главная цель рабочей группы – вернуть к нормальной жизни оступившихся. Поэтому с каждым приглашенным не только проведена профилактическая беседа, но и предложены конкретные варианты выхода из сложившейся ситуации. Теперь им самим предстоит решить либо брать себя в руки и становиться на путь исправления, либо и дальше катиться по наклонной и закончить свою жизнь не лучшим образом.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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