Работниками Буда-Кошелевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям проведен плановые мониторинги соблюдения требований пожарной безопасности на объектах, расположенных на территории района.

В ходе мониторинга ООО «БудЭко», ООО «СортПласт», ОАО «Буда-Кошелево-агросервис», ГУО «Октябрьская средняя школа» было установлено, что руководителями не на должном уровне поддерживается противопожарный режим.

Так, в ООО «БудЭко», ООО «СортПласт», ОАО «Буда-Кошелево-агросервис» были установлены схожие нарушения: пути эвакуации и эвакуационные выходы не обозначены указательными знаками пожарной безопасности, не обеспечена возможность свободного открывания (без ключа) наружных эвакуационных дверей, отсутствуют указатели категорий по взрывопожарной опасности на внешней стороне дверей складских и производственных помещений, производственные и складские помещения не в полной мере оснащены первичными средствами пожаротушения.

В ГУО «Октябрьская средняя школа» была установлена необходимость замены замков, не обеспечивающих возможность свободного открывания (без ключа) наружных эвакуационных дверей.

По всем объектам руководителям вручены рекомендации об устранении нарушений, установлены сроки выполнения.

Также работниками Буда-Кошелевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям проведен контроль предписания, врученного по результатам выборочной проверки ООО «БелЭкстех». За неисполнение предписания в установленные сроки в отношении руководителя начат административный процесс.

РОЧС