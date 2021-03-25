Водители и пассажиры в автомобилях обязаны пристегиваться ремнями безопасности, а перевозка детей в легковом автомобиле, оборудованном ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием:

детских удерживающих устройств,

соответствующих весу и росту ребенка, — в возрасте до пяти лет;

детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, иных средств (бустеров, специальных подушек для сидения, дополнительных сидений), позволяющих безопасно пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, — в возрасте от пяти до двенадцати лет.

Госавтоинспекция напоминает, что за неиспользование детского удерживающего устройства в случаях, когда оно обязательно, предусмотрена административная ответственность в соответствии с частью 6 статьи 18.13 КоАП Республики Беларусь и влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до четырех базовых величин, в случае повторного неиспользования детского удерживающего устройства в течение одного года после наложения административного взыскания за такое же нарушение, водитель будет привлечен к административной ответственности по части 14 статьи 18.13 КоАП Республики Беларусь в виде наложение штрафа в размере от двух до восьми базовых величин.

За управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, а также перевозку пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, если конструкцией транспортного средства предусмотрены ремни безопасности, а также управление мотоциклом, мопедом либо перевозка на них пассажиров без мотошлемов или с незастегнутыми мотошлемами, предусмотрена административная ответственность в соответствии с частью 3 статьи 18.11 КоАП Республики Беларусь в виде предупреждения или наложения штрафа в размере до 1 базовой величины. В случае повторного нарушения в течение года водитель будет привлечен к административной ответственности по части 14 статьи 18.13 КоАП Республики Беларусь штраф составит от 2 до 5 базовых величин.