Ремонт сельских дорог, расширение ассортиментного перечня товаров в автолавках – эти и другие важные вопросы прозвучали сегодня в ходе приемов граждан.

На личный прием к главе района Анатолию Гапонику в райисполкоме записались 6 человек. Вопросы троих были решены и разъяснены еще до его начала. Троих заявителей волновали вопросы трудовых отношений, оплаты коммунальных услуг и сельского хозяйства. По всем поступившим вопросам даны исчерпывающие разъяснения.

Во второй половине дня прошел выездной прием граждан в населенных пунктах Уваровичского сельсовета. С жителями Уварович встретился председатель райисполкома Анатолий Гапоник. Уваровчан волновали вопросы жизнеобеспечения. В частности, работа кафе «Зарница» и ремонт дороги на одной из улиц горпоселка.

С жителями деревень Радеево, Лапичи, Теклевка и поселка Высокая Грива встретились председатель районного Совета депутатов Наталья Киселева, заместители председателя райисполкома Геннадий Вамбриков, Дмитрий Шпиганович и Александр Ковалев. Общаясь с представителями власти, сельчане поднимали проблемные моменты, волнующие многих жителей населенных пунктов: ремонт сельских дорог, что особенно актуально в период межсезонья, расширение ассортиментного перечня в автолавках, вовлечение освободившейся земли после сноса пустующих домов в севооборот сельхозпредприятиями. Были вопросы и частного характера.

Подводя итоги выездных приемов, Анатолий Гапоник отметил, что данная форма работы с населением, позволяет всесторонне понять остроту той или иной проблемы и выработать действенные механизмы их решения. Ведь большинство задаваемых вопросов касались не одного конкретного человека, а значительной части населения.

– Вопросов много, и нам сообща предстоит их решать, – резюмировал глава района.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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