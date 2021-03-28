Сегодня 450 работников коммунального хозяйства отмечают профессиональный праздник – День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. Чем не повод пожелать здоровья и благополучия людям, благодаря труду которых в наших домах тепло, из кранов течет холодная и горячая вода, регулярно вывозится мусор, а город украшают цветы. Они управляются с электроникой и обычной метлой, со сварочным аппаратом и гаечным ключом, работают на различной технике и вручную пропалывают клумбы без скидок на капризы природы, времена года, праздники и будни. Одним словом, делают всё, чтобы нам жилось уютно и комфортно. И сегодня хотелось бы отметить тех, кто заслуживает слов благодарности за свой добросовестный труд.

Когда дело по душе

Если выбранная профессия по душе, тогда и дело спорится. Именно так коротко можно охарактеризовать трудовую деятельность Александра Ловцова, который 18 лет работает слесарем бригады аварийно-восстановительных работ в коммунальной службе, имеет 4-й квалификационный разряд. За это время зарекомендовал себя настоящим профессионалом, заслужил уважение среди коллег.

За годы работы Александр Сергеевич слышал в свой адрес много благодарностей, за которыми – конкретные факты, свидетельствующие не только о его профессиональном мастерстве, но и о человеческих качествах. За добросовестный труд был награжден Почетной грамотой КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» как лучший работник, а также медалью к 70-летнему юбилею предприятия.

– Ситуации случаются самые разные, – говорит Александр. – Бывают серьезные поломки. Тогда для их устранения могут вызвать и в ночное время. Все вместе стараемся оперативно ликвидировать неисправности.

О другой профессии Александр Васильевич и не помышляет. Считает, что именно тут, в коммунальном хозяйстве, нашел свое призвание.



Работать добросовестно – ее кредо

Рабочая по комплексной уборке территории и содержанию домовладений Светлана Ильева за пять лет работы заслужила в коллективе авторитет человека, который всегда стремится выполнить свою работу качественно. Она обслуживает 15 домовладений по улицам Пионерская и 50 лет Октября райцентра. С раннего утра каждый день убирает территории от снега, листвы, мусора, помогает убирать подъезды и проводить в них санобработку. Привлекают ее и на другие виды работ, не менее важные в любую пору года. И везде Светлана Ивановна трудится добросовестно и с полной отдачей сил.

– Все работы мы стараемся выполнять как можно быстрее и качественнее, ведь чистота и благоустройство дворов и улиц всегда на виду у людей. И очень хочется, чтобы результаты нашего труда их радовали, – отмечает женщина.



Доверие – заслуженное

В КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» трудится немало добросовестных и ответственных работников. Одна из них – оператор котельной в г.п. Коммунар Анна Елисеенко, работающая в этой должности вот уже 16 лет. Именно в ее руках находится забота об оборудовании, которое генерирует тепло для жителей поселка. Участок ответственный: оператор должен постоянно следить за растопкой, пуском и остановкой водогрейных котлов, питанием их водой, регулированием горения топлива. Также в его обязанностях – чистка арматуры и приборов котла, участие в ремонте обслуживаемого оборудования по окончании отопительного сезона и подготовка к следующему.

Радует то, что новое оборудование почти не дает сбоев. Котельная, работающая на древесной щепе, введена в эксплуатацию в 2013 году, в ней три дровяных и два газовых котла.

– Мощность нашей котельной большая, везде электроника. В этой профессии важны ум и холодная расчетливость, а также усидчивость, внимательность и наблюдательность, – говорит Анна.

Не раз ей приходилось переживать разные ситуации, особенно в суровые зимы, но она и ее коллеги всегда находили выход и не допускали сбоя в работе котельной.

Трудолюбия не занимать

Свой трудовой путь в коммунальной службе Михаил Аверьянов начинал в 2004 году маляром, а в 2010-м стал мастером по обслуживанию шахтных колодцев. Кроме того, от него зависит и бесперебойная работа столярного цеха. Приехал он в Буда-Кошелево 17 лет назад, так сказать, по зову сердца. Женился, родились две прекрасные дочки. Здесь же в аграрно-техническом колледже получил специальность техника-механика.

– Сегодня у меня в подчинении 14 человек, с каждым из них мы нашли общий язык, выработали определенную тактику и сообща трудимся, – говорит Михаил Аверьянов.

По жизни он оптимист, с огоньком относится к любому порученному делу. Не занимать ему и трудолюбия. А потому на каком бы участке не был задействован, в результатах его труда можно не сомневаться. По словам начальника ремонтно-строительного подразделения Александра Мешкова, оперативность и качество – основной принцип работы мастера.

К слову, Михаил не раз поощрялся к профессиональным праздникам и другим датам грамотами и благодарностями. В коммунальнике работает диспетчером и его жена. Вот и получается у супругов, что и дома, и на работе они вместе.

Мы рассказали лишь о четверых достойных тружениках ЖКХ. На самом же деле тех, кто добросовестно работает на благо жителей города и района, намного больше. Уверена, что ещё не раз будем говорить о них на страницах нашей газеты.

Ирина ШУТОВА

Фото Ирины Палубец