Одним из ключевых показателей социально-экономического развития Беларуси является валовой внутренний продукт (ВВП).

Более половины ВВП страны (52,8%) формируют 3 региона*:

Минск — 27,6%,

Минская область — 14,9%,

Гомельская — 10,3%,

Брестская — 9,5%,

Витебская — 8,0%,

Гродненская — 8,1%,

Могилевская — 6,6%,

нераспределенная часть ВВП — 15,0%.

Это обусловлено сложившейся структурой экономики регионов и динамикой валового регионального продукта (ВРП).

Удельный вес областей и города Минска в общем объеме розничного товарооборота республики:

Минск — 30,8%,

Минская область — 16,6%,

Брестская — 12,3%,

Гомельская — 11,6%,

Витебская — 10,1%,

Гродненская — 10,0%,

Могилевская — 8,6%.

* По итогам 2020 года (предварительные данные).

Источник: Национальный статистический комитет.

Белта