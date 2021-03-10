Одним из ключевых показателей социально-экономического развития Беларуси является валовой внутренний продукт (ВВП).
Более половины ВВП страны (52,8%) формируют 3 региона*:
Минск — 27,6%,
Минская область — 14,9%,
Гомельская — 10,3%,
Брестская — 9,5%,
Витебская — 8,0%,
Гродненская — 8,1%,
Могилевская — 6,6%,
нераспределенная часть ВВП — 15,0%.
Это обусловлено сложившейся структурой экономики регионов и динамикой валового регионального продукта (ВРП).
Удельный вес областей и города Минска в общем объеме розничного товарооборота республики:
Минск — 30,8%,
Минская область — 16,6%,
Брестская — 12,3%,
Гомельская — 11,6%,
Витебская — 10,1%,
Гродненская — 10,0%,
Могилевская — 8,6%.
* По итогам 2020 года (предварительные данные).
Источник: Национальный статистический комитет.