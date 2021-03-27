В рамках второго этапа республиканской акции «День безопасности. Внимание всем!» спасатели Гомельского областного управления МЧС организовали гастрольный тур театрализованной постановки «Маленький принц и Планета безопасности».

Отметим, что работники МЧС рассказывают гражданам об опасности оставления детей без присмотра, использовании электроприборов, неосторожном обращении с огнем не через привычные лекции и беседы, а с помощью музыкальной театрализованной постановки. Одним из пунктов тура стал г.п. Уваровичи.

В городском Доме культуры перед просмотром постановки приглашенных ожидали тематические площадки спасателей, где граждане на практике продемонстрировали свои умения в тушении возгорания на кухне и рассказали о том, как действовать в случае чрезвычайной ситуации. Далее началось представление. В центре сюжета – Маленький принц. Каждое утро он приводил в порядок свою планету 112 для того, чтобы она была безопасной. Но вот однажды, найдя весьма странный предмет – тлеющий окурок, Маленький принц принимает решение отправиться в путешествие по бескрайнему космосу, чтобы предупредить всех о таком небезопасном предмете, который способен уничтожить всё вокруг.

Спасатели верят, что именно такой непривычный формат получения полезной и важной информации поможет стабилизировать обстановку в области и сформировать культуру безопасного поведения у населения.