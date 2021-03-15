Для жителей деревни Блюдница, что на территории Коммунаровского сельсовета, самым удобным и порой единственным способом добраться до райцентра и других населенных пунктов, является железная дорога. Но в последнее время и этой, такой необходимой возможности, они были лишены. К счастью, сегодня этот наболевший вопрос с помощью местного руководства для них уже решен.

В настоящее время на территории района проводятся работы по укладке магистрального нефтепровода «Гомель-Горки». Именно он, а точнее наземные трубы нефтепровода, и стали большим неудобством для местных жителей и владельцев участков садоводческого товарищества «Тихиничи». Для них в период межсезонья железная дорога – единственный способ добраться до города. С Блюдницы прямо по пахотному полю они ходят на остановочный пункт железнодорожной станции Тихиничи. Но в связи с тем, что на данном участке дороги положили трубы, добраться туда стало проблематично. Поэтому жители обратились за содействием в решении возникшего вопроса в Коммунаровский сельисполком. Следует отметить, что руководство сельисполкома не бездействовало и включилось в решение проблемы. После непродолжительных переговоров с подрядной организацией в минувшую пятницу уже были установлены деревянные переходные мостики через трубы. К слову, в скором времени необходимости в них не будет, так как трубы будут пролегать под землей.

Теперь у людей есть возможность передвигаться по привычному им маршруту, не опасаясь за свое здоровье. Как говорится, если есть проблема, говорите о ней, решатся она будет на месте.

А вот что по этому поводу думает один из местных жителей Блюдницы:

– Проблема прохода к железнодорожной станции возникла только в этом году, когда на участке дороги развернулась грандиозная работа. Мы с супругой пенсионеры и по состоянию здоровья частенько посещаем поликлинику в райцентре, добраться до которой проще всего на электричке. В силу возраста через трубы самостоятельно перебраться нам было не под силу. Теперь же, когда возвели специальные мостики, сделать это уже не так сложно. Спасибо местной власти и руководству, что не остались в стороне и нас услышали. В свою очередь хотелось бы чтобы обратили внимание и на нашу сельскую грунтовую дорогу, езда по которой осенью и весной становится настоящим испытанием. Бывает, что даже скорая помощь по этой грязи добраться до нас не может. Согласитесь, ведь дороги должны быть не роскошью, а средством передвижения, – отметил Александр Логвинов.

Ольга ЧЕРНЯКОВА