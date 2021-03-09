В Беларуси 5,1 млн женщин — это 53,8% жителей страны*.

Средний возраст женщины — 43,1 года,

горожанки — 41,9,

сельчанки — 47,3.

Сегодня каждый второй работник в организациях республики — женщина.

Уровень занятости женщин в трудоспособном возрасте — 79,5%.

Доля женщин:

в здравоохранении и сфере соцуслуг — 85,6%,

образовании — 81,3%,

финансовой и страховой деятельности — 75,2%,

сфере услуг по временному проживанию и питанию — 71,1%,

оптовой и розничной торговле, ремонте автомобилей и мотоциклов — 69,1%,

сфере творчества, спорта, развлечений и отдыха — 65%,

государственном управлении — 56,3%,

профессиональной, научной и технической деятельности — 55,7%,

сфере информации и связи — 43,8%,

промышленности — 41,5%,

сельском, лесном и рыбном хозяйстве — 39,2%,

транспортной деятельности, складировании, почтовой и курьерской деятельности — 35,8%,

строительстве — 18,5%.

Среди занятых женщин более трети имеют высшее образование.

В 2019 году в Беларуси вышли замуж более 62,7 тыс. женщин, из них более 1 тыс. — в возрасте старше 60 лет.

Средний возраст женщины при вступлении в первый брак — 26,1 года.

Мамами стали 87,6 тыс. женщин.

* Здесь и далее — по данным переписи населения 2019 года.

Источник: Национальный статистический комитет.

Белта