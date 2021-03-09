В Беларуси 5,1 млн женщин — это 53,8% жителей страны*.
Средний возраст женщины — 43,1 года,
горожанки — 41,9,
сельчанки — 47,3.
Сегодня каждый второй работник в организациях республики — женщина.
Уровень занятости женщин в трудоспособном возрасте — 79,5%.
Доля женщин:
в здравоохранении и сфере соцуслуг — 85,6%,
образовании — 81,3%,
финансовой и страховой деятельности — 75,2%,
сфере услуг по временному проживанию и питанию — 71,1%,
оптовой и розничной торговле, ремонте автомобилей и мотоциклов — 69,1%,
сфере творчества, спорта, развлечений и отдыха — 65%,
государственном управлении — 56,3%,
профессиональной, научной и технической деятельности — 55,7%,
сфере информации и связи — 43,8%,
промышленности — 41,5%,
сельском, лесном и рыбном хозяйстве — 39,2%,
транспортной деятельности, складировании, почтовой и курьерской деятельности — 35,8%,
строительстве — 18,5%.
Среди занятых женщин более трети имеют высшее образование.
В 2019 году в Беларуси вышли замуж более 62,7 тыс. женщин, из них более 1 тыс. — в возрасте старше 60 лет.
Средний возраст женщины при вступлении в первый брак — 26,1 года.
Мамами стали 87,6 тыс. женщин.
* Здесь и далее — по данным переписи населения 2019 года.
Источник: Национальный статистический комитет.