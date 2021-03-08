Женское счастье – какое оно, как его измерить, взвесить, увидеть? Наверное, это невозможно. Ведь у каждой женщины оно свое, сокровенное, незримое. Оно складывается из разных составляющих – семьи, детей, работы, увлечений. Сегодня о нем рассказывают наши землячки.



О том, что будет лечить людей, участковый врач Буда-Кошелевской ЦРБ Алла Хвесько точно знала уже в школьные годы. Окончив Бушевскую школу, училась в медучилище в Гомеле. Первые профессиональные навыки и бесценный опыт получила в медсанчасти химзавода в детской кардиоревматологии и гастроэнтерологическом отделении. В 88-м году поступила на биофак Гомельского университета имени Ф. Скорины. Уже сдала все экзамены, прошла зачисление, но в предпоследний день забрала документы и решила поступать в медвуз. То, в каком городе будет учиться, определил случай: на тот момент билет на поезд в Гродно было не купить вовсе, да и в витебском направлении пришлось ехать в купе проводника. Но девушка упорно шла к своей цели: буквально в последний день сдала документы и была зачислена на 1-й курс. В те годы на потоке было два экспериментальных курса – педиатры и терапевты. Получив специальность терапевта, интернатуру Алла Хвесько проходила уже в нашей райбольнице. И с тех пор более двух десятков лет лечит своих земляков: сначала работала врачом-терапевтом госрегистра, потом 6 лет заведовала терапевтическим отделением, сегодня она – участковый врач-терапевт, семейный доктор для горожан. Одна из тех, кто лечил первых пациентов с COVID-19, сама перенесла это тяжелое заболевание, снова «встав в строй», продолжает бороться с невидимым врагом.

– В жизни мне всегда везло на хороших и добрых людей, – делится своим секретом женского счастья Алла Александровна. – Работа с пациентами всегда требует много сил и внимания, но и отдача от них огромная. Если пациент понимает и помогает доктору, позитивно настроен, то успешное лечение практически гарантировано. Ведь здоровье человека на 90 процентов зависит от него самого. А мы, медики, подскажем, поможем, назначим необходимые препараты и процедуры.

Очень благодарна своему супругу, который всегда подставит плечо, даст дельный совет. У нас двое сыновей, жить в мужском коллективе сложно, но всегда чувствую заботу, внимание и огромную поддержку в лице своих мужчин. Главное, всё правильно и вовремя организовать.

С большим уважением отношусь к своим коллегам, многие из которых – женщины: в сложную минуту они доказали, что не случайно выбрали профессию медработника.

Словом, женское счастье для меня – понятие многогранное, включающее в себя все важное и значимое для женщины – семью, детей, родителей, любимую работу, верных друзей. Хочу пожелать вам, дорогие женщины, здоровья, весеннего настроения, жизненной энергии и неувядаемой красоты, и чтобы у каждой из вас было свое женское счастье.

Светлана Киреенко, ведущий инженер производственного отдела ДРСУ-184, с детства мечтала быть воспитателем в детском саду. Но профессиональный путь в жизни нашей героини сложился совсем иначе, о чем она совсем не жалеет.

Получив специальность техника-строителя-технолога, первое время она трудилась в проектном бюро, с 1999 года – в производственном отделе дорожного управления: сначала рядовым инженером, потом – ведущим. За годы работы до мелочей освоила все премудрости профессии. Цифры, объемы, прогнозы, расчеты – вот ее стихия. Кстати, к выбору профессии Светлана Адамовна в свое время подошла очень серьезно: даже отправляла свои данные для определения профессиональных наклонностей. Уже тогда девушка твердо решила стать техническим работником. И, как показало время, это был верный шаг.

– Сколько себя помню, – признается Светлана Адамовна, – профессиональная деятельность всегда была важна для меня. К каждому расчету, исполненному документу относилась с огромной ответственностью. Ведь от того, насколько качественно выполню свой участок работы, зависит общий результат деятельности как отдела, так и всего предприятия в целом. Некоторым вопросам учусь до сих пор. Но свое женское счастье все же ощущаю в семье, в своем доме. А еще я счастлива тем, что родные люди рядом, люблю простые домашние хлопоты: выращивать цветы, заботиться о небольшом хозяйстве, побаловать близких ароматной выпечкой. И мечтаю о внуках, непременно о нескольких. А заветные мечты, как известно, сбываются.

Глядя на очаровательную Марину Назаренко, оператора птицефабрик и механизированных ферм РУП «Белоруснефть-Особино», вовсе и не скажешь, что она – мама двух дочерей и сына. Старшие уже выросли, получили образование. Дочь Алла живет и работает в Минске. Сын Дмитрий трудится с мамой на одном предприятии, только в другом цеху. В свое время он серьезно занимался велоспортом, был участником соревнований разного уровня, является кандидатом в мастера спорта. Младшая 11-летняя Анна – мамина радость: пятиклашка хорошо рисует, успешно осваивает мастерство игры на домре в школе искусств.

О каждом из своих детей Марина Станиславовна говорит с любовью и невероятной нежностью. Выросшая в многодетной семье, она не случайно считает, что главное предназначение женщины – быть мамой, в детях и заключается женское счастье. «Роль женщины в современном мире увеличивается с каждым годом. Но роль мамы, хранительницы мира и покоя в семье, в обществе, остается неизменной», – убеждена Марина Назаренко.

Материнской заботы и ласки Марины Станиславовны хватает и на «беспокойное хозяйство» на работе. Уже на протяжении 7 лет вместе с остальными операторами смены она создает комфортные условия птенцам, ведь малыши попадают в заботливые руки сразу после инкубатора. Но не только доброта и ласка, а и профессионализм, деловые качества способствовали тому, что Марина Назаренко неоднократно становилась лучшей по профессии на районном слете передовиков.

– В преддверии весеннего торжества всем женщинам нашего района хочу пожелать здоровья, душевного спокойствия, женского счастья, любить и быть любимыми, – адресовала свои поздравления представительницам прекрасной половины человечества наша собеседница.

Преодолевая трудности, становишься сильнее. Это вовсе не пустые слова для Екатерины Ковалевой, директора Бушевского детского сада-школы. Уже 6 лет каждое утро, в будние, а нередко и в выходные дни, спешит она в пригород Буда-Кошелева из областного центра.

О том, что станет педагогом, Екатерина Владимировна знала уже в детстве: усаживала за импровизированные парты и учила соседских мальчишек и девчонок во дворе. Потом – обучение в педагогическом колледже им. Л.С. Выготского, первое рабочее место в Чеботовичской школе. Лидерские качества Екатерины проявились уже там. За несколько лет молодой педагог выросла до завуча по воспитательной работе. А 6 лет назад ей предложили возглавить детский сад-школу в Бушевке.

– За 6 лет пройдено очень много, – делится Екатерина Владимировна, – трудности сплотили коллектив. Как руководитель, ценю каждого ребенка, работника, педагога, всех, кто помогает наш общий дом делать уютным и функциональным. Убеждена, директор должен показывать пример, идти впереди и вести за собой других. У нас много планов, идей, проектов, которые нам вместе предстоит реализовать.

У Екатерины Ковалевой подрастают два сына. По ее мнению, быть мамой – целое искусство, даже по той простой причине, что в погоне за ежедневными заботами, решением каких-то важных задач нужно уметь дать своим детям всё, быть им настоящим другом, уметь выслушать и дать нужный совет.

Екатерина Владимировна очень благодарна своей маме, которая всегда рядом, всегда поймет и поддержит в трудную минуту. А всем женщинам желает здоровья, быть всегда любимыми и непобедимыми.

Всё в нашем мире начинается с женщины. С ней мы связываем всё самое прекрасное и доброе: зарождение новой жизни, семью, нежность, тепло домашнего очага, красоту и доброту. В то же время современность многократно увеличила список женских достоинств, потребовав еще и умения продуктивно работать, способности быть отличными профессионалами в своем деле. Именно к такой категории принадлежит животновод ОАО «Экспериментальная база «Пенчин» Екатерина Курицкая.



– Мне по душе размеренная сельская жизнь с ее буднями и хлопотами, – делится женщина. – 13 лет я проработала оператором машинного доения на МТФ «Пуща» и ДМБ, а последние два года ухаживаю за новорожденными телятками. Признаюсь, эта работа приносит мне огромное удовольствие, хоть и легкой ее уж точно не назовешь. На ферме нужно проводить практически весь день, так как маленькие телята требуют повышенного внимания. Но к такому ритму и образу жизни я уже давно привыкла и научилась грамотно распоряжаться временем, чтобы и семью вниманием не обделить, и на работе все успеть.

По словам женщины, если правильно расставить приоритеты, то никто в обиде не будет. Дома она хранительница очага, а на работе одна из лучших животноводов ДМБ, о чем свидетельствуют среднесуточные привесы у ее подопечных и отсутствие падежа.

Екатерина Станиславовна считает себя счастливым человеком, ведь рядом с ней ее семья, где подрастают двое детей. Есть уютный дом, где всё они делают сообща, а еще есть любимая работа, приносящая удовольствие результатами труда. Конечно же, как любая женщина, она хочет, чтобы ее дети выросли достойными людьми, реализовались в жизни и нашли дело по душе. А она всегда поддержит и поможет, а большего для счастья и не нужно.

Оператор машинного доения ОАО «УваровичиЭлит» Надежда Аниськова в животноводческой отрасли без малого 32 года. Всю свою жизнь она посвятила детям и любимой работе. В преддверии 8 Марта многодетная мама поделилась секретом женского счастья.

– На Будакошелевщину, малую родину супруга, я приехала из Чечерского района, – рассказывает Надежда Федоровна. – Начинала санитаркой в центральной районной больнице. Потом мы некоторое время жили в Ровковичах, что на Чечерщине, куда переехали из-за жилья. Но семейная жизнь не сложилась, и я была вынуждена с двумя детьми на руках вернуться к своим родителям, которые к тому времени обосновались в Руденце. Сначала работала животноводом на МТФ «Центр», а последние два года являюсь оператором машинного доения. Потихоньку личная жизнь начала налаживаться, на свет появился третий ребенок. Только семейному счастью не суждено было длиться долго: супруг рано ушел из жизни. И вновь я осталась с детьми одна.

Но даже эта трагедия не сломила сильную духом женщину. Ведь она понимала, что все заботы о детях и их будущее теперь только в ее руках. Ей было не привыкать выполнять по дому всю женскую и мужскую работу, да и дети стали для нее самыми главными помощниками и опорой. Старшая дочь Ольга, как и мать, живет в Уваровичах. В свое время она получила профессию зоотехника и сейчас работает в РУП «Белоруснефть-Особино». Средний сын Юрий с семьей живет в Гомеле и трудится на ЗЛИНе. Ну а младший, Максим, будущий инженер, студент-первокурсник Белорусского государственного университета транспорта. На него наша героиня возлагает большие надежды.

– Для меня дети – главный смысл жизни. Именно они вселяют в меня силы и дают веру в завтрашний день. Конечно же, особую радость мне приносят внуки. Очень хочется, чтобы в моем доме никогда не умолкал детский смех, ведь для женщины самое большое счастье – знать, что с родными и близкими все хорошо, что они всегда рядом. Уверена, моей материнской любви хватит на всех, – отметила Надежда Федоровна.

Наталья ЛОГУНОВА, Ольга ЧЕРНЯКОВА

Фото Ирины Палубец и Ольги Марцелевой