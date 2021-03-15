С честью носите гордое звание «Гражданин Республики Беларусь»

Сегодня в картинной галерее им. Е.Е.Моисеенко представителям молодежи будакошелещины вручили паспорта.

Торжественная церемония вручения паспортов молодым гражданам района прошла в рамках Всебелорусской акции «Мы – граждане Беларуси!» и была приурочена ко Дню Конституции Республики Беларусь.

На мероприятии присутствовали председатель районного Совета депутатов Наталья Киселева, председатель районной организации Белорусского общественного объединения ветеранов Мария Максимчикова, специалист районной организации Белорусского общественного объединения ветеранов

Мария Майсейкова, делегат ВНС, ветеран труда Галина Михальцова.

Наталья Киселева обратилась к представителям молодого поколения и поздравила юношей и девушек с этим значимым событием в жизни, пожелав им всегда идти вперед и никогда не сдаваться, верить в себя, покорять любые вершины, ибо тот это сможет сделать, кто горячо любит свою родину.

Затем Наталья Никитовна вручила паспорта Екатерине Вороновой, Максиму Дубкову, Егору Хортоломею, Наталье Киржановой, Ксении Музыченко.

К молодежи обратились Мария Майсейкова и Галина Михальцова, поблагодарив молодое поколение за помощью ветеранам и призвав беречь то, что достигнуто их дедами и прадедами.

Ребята произнесли клятву своей учебой, делами, трудом укреплять авторитет и доброе имя нашей страны, быть достойными памяти людей, отдавших свои жизни за свободу и независимость нашей Родины, все свои силы и знания направлять на становление сильной и процветающей Беларуси.

Торжественная церемония вручения паспортов завершилась исполнением Государственного гимна Республики Беларусь.

Флешмоб учащихся гимназии райцентра, музыкальные номера в исполнении Амины Сарыевой, Ирины Гуренковой и Андрея Батаева привнесли в мероприятие мощный патриотический посыл и чувство единения у всех присутствующих – представителей разных поколений.