Предупреждение ДТП связанных с нарушением водителями транспортных средств правил обгона и выезда на полосу встречного движения .

За истекший период текущего года на территории Гомельской области по причине нарушения правил обгона и выезда на полосу встречного движения произошел рост дорожно-транспортных происшествий. Дорожно-транспортные происшествия, происходящие по указанным причинам, характеризуются высокой степенью тяжести.

На территории Буда- Кошелевского района зарегистрировано 1 ДТП с выездом на полосу встречного движения, где 1 человек получил ранение.

Обгон — самый опасный маневр при вождении автомобиля. Причем он одинаково опасен для обгоняющего, для обгоняемого и для встречного автомобилей. Именно обгоны являются самыми распространенными причинами ДТП. Помимо общих требований, перечисленных в правилах дорожного движения, при совершении обгона полезно знать ряд технических приемов, помогающих совершить обгон безопасно:

постоянно контролируйте ситуацию впереди и сзади. Нужно следить за тем, чтобы никто не обгонял вас в момент начала обгона;

не обгоняйте автомобиль, который притормаживает или отклоняется от прямолинейного движения;

не нужно приближаться сзади близко к обгоняемым автомобилям. Дистанция в данном случае необходима для разгона и для лучшей просматриваемости дороги;

всегда кто-то может ехать быстрее. Дайте им возможность обогнать — в момент обгона, если встречных машин нет, не нажимайте на газ, но и не тормозите.

Согласно Кодексу Республики Беларусь об административных правонарушениях, водителю, нарушившему правила обгона либо выехавшему на полосу встречного движения, когда правилами дорожного движения это запрещено, предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере от 2 до 10 базовых величин с лишением права управления транспортными средствами сроком до 1 года или без лишения.

ОГАИ Буда-Кошелевского РОВД