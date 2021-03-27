Видимо заложено в женской природе видеть красоту окружающего мира. И если одни лишь принимают позицию созерцателя, другие, наоборот, создают прекрасное своими руками. К числу талантливых мастериц-самоучек принадлежит жительница райцентра Ирина Беланова, виртуозно овладевшая техникой вышивки крестом и бисером. Своим увлечением она поделилась с читателями «Авангарда».

Наша героиня серьезно увлеклась вышивкой, находясь в декретном отпуске, когда появилось свободное от работы время и желание занять себя чем-то полезным. Очень кстати на глаза ей попалась семейная реликвия – старый ковер, когда-то вышитый бабушкой. Глядя на эту дорогую сердцу вещь, Ирина Владимировна решила возобновить в памяти забытые навыки и взяться за иголку с нитками.

– Заниматься рукоделием начала еще в детстве, – рассказывает мастерица. – В школе на уроках труда вместе с другими девчонками осваивала вязание крючком и спицами, шитье и, конечно же, вышивку. Из всего этого многообразия, что должна уметь будущая хранительница домашнего очага, мне пришлась по душе вышивка. К слову, отменной вышивальщицей была моя бабушка Евдокия, которая привила любовь к этому виду рукоделия моей маме, а через годы она передалась и мне. Поэтому считаю свое увлечение семейным, передающимся по женской линии. Немного жаль, что свое умение не могу передать по наследству, так как у меня растет сын Владимир, у которого совсем другое хобби. Зато немалых успехов он достиг в авиамодельном спорте и планирует развиваться в данном направлении.

Ирина Владимировна вышивкой занимается более 12 лет и, по ее признанию, уже не представляет себя без любимого рукоделия. Сейчас в копилке мастерицы около 20 работ на разнообразную тематику, среди них животные, птицы, природа, цветы, портреты и мультипликационные персонажи.

– В совершенстве овладеть мастерством мне сначала помогали книги и журналы по рукоделию. Благо сейчас нет проблем со всем необходимым для этого материалом. И начинала с небольших работ, постепенно переходя к более масштабным вышивкам, на которые уходит до полугода, так как все зависит от степени сложности. Если раньше у меня преобладала вышивка крестом, то в последнее время отдаю предпочтение бисеру. На мой взгляд, такие картины смотрятся более интересно, живо и современно, да и на их выполнение уходит меньше времени. Как и у всех мастериц, у меня есть любимые работы. Это картины «Волк» и «Женщина с детьми», именно они мне ближе всего по энергетике. В каждую свою работу вкладываю не только тепло своих рук, но и частичку души. Может именно поэтому они все мне очень дороги. В основном все картины делаю для себя, изредка дарю что-то своим близким. Для меня вышивка – это не только способ времяпрепровождения, в первую очередь это своеобразная самореализация и релаксация, возможность побыть наедине со своими мыслями и отдохнуть от мирских забот. Конечно, иногда бывает, что нет ни сил, ни вдохновения что-то делать. В таком состоянии за вышивку не сажусь, так как не хочу, чтобы мой плохой настрой повлиял на качество работ. Уверена, все должно идти от души, тогда картины словно оживают, а конечный результат радует. В интерьере они тоже создают ни с чем не сравнимую атмосферу домашнего тепла и уюта, – поделилась Ирина Беланова.

К слову, в минувшем году увидеть работы мастерицы можно было на ее персональной выставке в картинной галерее имени Е.Е. Моисеенко. Надеемся, что скоро она в очередной раз порадует любителей рукоделия своими новыми картинами.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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