Масленица — древний славянский праздник, напоминающий карнавал.
В народном календаре для Масленицы нет конкретной даты.
Праздник начинается ровно за 8 недель до Пасхи, в этом году — 8 марта, и продолжается неделю.
Понедельник — «Встреча».
Открываются ярмарки, готовятся места гуляний, делается кукла Масленицы.
Вторник — «Заигрыш».
С этого дня начинают ходить друг к другу в гости и катаются с горок. Незамужние девушки гадают.
Среда — «Лакомка».
Зятья идут к теще на блины.
Четверг — «Широкий четверг».
Начинается широкая Масленица: пекут и едят много блинов, танцуют, веселятся, участвуют в кулачных боях.
Пятница — «Тещины вечера».
Молодожены приглашают родителей невесты. Зять обязан лично позвать тещу.
Суббота — «Золовкины вечерки».
Молодые невестки приглашают к себе родных мужа и одаривают их подарками.
Воскресенье — «Проводы».
Чучело Масленицы водят по деревне и с заходом солнца сжигают на большом костре. В этот день принято просить прощения друг у друга.
Рецепт блинов на Масленицу:
Возьмите 2 яйца, щепотку соли и хорошо перемешайте.
Всыпьте половину стакана муки, добавьте растительное масло и размешайте.
Затем разбавьте тесто молоком до консистенции жидкой сметаны.
На сковороду с растительным маслом вылейте тесто.
Когда у блина начнут запекаться кромки, подцепите его лопаткой и переверните.
Каждый готовый блин можно смазывать сливочным маслом.
Источники: открытые источники.