Масленица — древний славянский праздник, напоминающий карнавал.

В народном календаре для Масленицы нет конкретной даты.

Праздник начинается ровно за 8 недель до Пасхи, в этом году — 8 марта, и продолжается неделю.

Понедельник — «Встреча».

Открываются ярмарки, готовятся места гуляний, делается кукла Масленицы.

Вторник — «Заигрыш».

С этого дня начинают ходить друг к другу в гости и катаются с горок. Незамужние девушки гадают.

Среда — «Лакомка».

Зятья идут к теще на блины.

Четверг — «Широкий четверг».

Начинается широкая Масленица: пекут и едят много блинов, танцуют, веселятся, участвуют в кулачных боях.

Пятница — «Тещины вечера».

Молодожены приглашают родителей невесты. Зять обязан лично позвать тещу.

Суббота — «Золовкины вечерки».

Молодые невестки приглашают к себе родных мужа и одаривают их подарками.

Воскресенье — «Проводы».

Чучело Масленицы водят по деревне и с заходом солнца сжигают на большом костре. В этот день принято просить прощения друг у друга.

Рецепт блинов на Масленицу:

Возьмите 2 яйца, щепотку соли и хорошо перемешайте.

Всыпьте половину стакана муки, добавьте растительное масло и размешайте.

Затем разбавьте тесто молоком до консистенции жидкой сметаны.

На сковороду с растительным маслом вылейте тесто.

Когда у блина начнут запекаться кромки, подцепите его лопаткой и переверните.

Каждый готовый блин можно смазывать сливочным маслом.

Источники: открытые источники.

Белта