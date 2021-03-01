День милиции в Беларуси празднуется 4 марта. Это профессиональный праздник тех, кто стоит на страже правопорядка и готов в любую минуту прийти на помощь. В преддверии праздника со страниц нашей районки мы хотим рассказать о подполковнике милиции Василии Набокине.

Стоит на защите закона Василий Владимирович с 1998 года. Начинал с должности инспектора ДПС ГАИ, работал участковым на разных участках района, в отделении по борьбе с экономическими преступлениями и в отделении уголовного розыска. С 2020 года подполковник милиции Василий Набокин возглавляет отделение охраны общественного порядка и профилактики ОВД райисполкома.

– Мысль стать правоохранителем появилась еще во время службы в Вооруженных Силах. Так как мне довелось проходить службу во внутренних войсках, с работой милиции был знаком не понаслышке, – рассказывает наш собеседник. – После службы в армии вернулся на малую родину и с тех пор вот уже 23 года охраняю общественный порядок.

Деятельность участкового многогранна. Он, как участковый врач, знает, чем болеет и чем дышит вверенный ему участок. Под присмотром участкового весь неблагополучный контингент, он отслеживает любые изменения, происходящие в жизни граждан, живущих на подведомственной ему территории, знает о появлении «чужаков». На участкового также возложены и семейные взаимоотношения живущих на его участке людей. Особенно то, как живут пожилые, инвалиды, сироты и оставшиеся без попечения – ответственность за них ложится именно на плечи участковых. Доверие населения, проживающего на обслуживаемом участке, авторитет среди граждан, быстрота и качество реагирования на заявления и сообщения – вот те принципы, на которых строится деятельность каждого участкового уполномоченного. Однако важнейший принцип работы участкового можно кратко обозначить так: «Лучше предотвратить, чем расследовать». Его и старался всегда придерживаться Василий Владимирович. Этого же неукоснительно требует теперь и от своих подчиненных.

– Скорее это не работа даже, а призвание, – признается мужчина. – Я работал на других должностях, но «теплее и роднее» мне, конечно, эта «народная» служба. Безусловно, она нелегкая. Участковых часто называют универсалами своего дела, ведь им приходится лично заниматься сразу всем: и вести документацию, и составлять протоколы, расследовать дела и раскрывать преступления. И, конечно, выполнять самую главную часть работы – общаться с жителями, поддерживать их и оказывать им помощь в защите их права на неприкосновенность собственности, свободы и жизни. А тот, кто работает с населением, несомненно, должен быть и тонким психологом, умеющим найти подход к любому человеку, поговорить и с пожилыми людьми, и с молодёжью, так сказать, быть «народным» участковым. Этот опыт я с удовольствием передаю молодежи.

Как отметил начальник РОВД Виталий Подзерун, Василий Набокин досконально знает свою работу, всегда готов к любым неожиданностям, находчив, решителен, умеет принимать правильные решения в нестандартных ситуациях. Именно за эти качества подполковник награжден медалью «За безупречную службу» III степени.

– О выборе своей профессии не жалею. Хоть работа и сложная, она все же приносит огромное моральное удовлетворение. Когда ты понимаешь, что смог помочь человеку, вытащить его из той пропасти, куда он падал, или наоборот, привлечь к ответственности того, кто уже полностью наплевал на человеческие законы и моральные принципы, кто полностью уверовал в свою безнаказанность. В любом случае считаю: за каждого человека надо бороться. Все мы совершаем ошибки, и неизвестно, как бы сложилась жизнь каждого из нас, если бы в нужный момент рядом не оказалось человека, протянувшего руку помощи, – говорит подполковник.

Милиционер должен быть в хорошей спортивной форме, уверен Василий Набокин. Подтверждение его спортивных заслуг – неоднократные победы в различных спортивных соревнованиях и многочисленные грамоты.

Кажется, что работа не оставляет подполковнику ни минутки свободного времени, но это не так. Дома его ждет семья: любящая жена и двое детей. И хотя главу семьи они видят редко, но всегда и во всем его поддерживают.

– Зачастую из-за графика работы праздники проходят мимо семьи, – делится Василий Владимирович. – Моя супруга – олицетворение крепкого тыла, хранительница очага. А на детей мы возлагаем особые надежды. Мой успех – во многом заслуга моих близких. Все свободное время я стараюсь потратить на свою семью.

В канун профессионального праздника Василий Владимирович желает коллегам крепкого здоровья, мира, терпения, профессиональных успехов и надежного тыла.