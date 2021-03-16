Основные правила информационной безопасности по защите банковской карточки:

хранить в тайне пин-код карты;

прикрывать ладонью клавиатуру при вводе пин-кода;

оформлять отдельную карту для онлайн-покупок;

деньги зачислять только в размере предполагаемой покупки;

использовать услугу 3-D Secure* и лимиты на максимальные суммы онлайн-операций;

скрыть CVV-код на карте (трехзначный номер на обратной стороне), предварительно сохранив его;

подключить услугу «SMS-оповещение».

Не рекомендуется:

хранить пин-код вместе с карточкой/на карточке;

сообщать CVV-код или отправлять его фото;

распространять личные данные (например паспортные), логин и пароль доступа к системе «Интернет-банкинг»;

сообщать данные, полученные в виде SMS-сообщений, сеансовые пароли***, код авторизации, пароли 3-D Secure.

* Услуга 3-D Secure — для подтверждения онлайн-платежа держатель карточки вводит особый код (получает его в смс-сообщении на телефон).

** Код CVV — последние 3 цифры номера на обратной стороне платежной карты справа на белой линии, предназначенной для подписи. Код дает возможность распоряжаться средствами, находящимися на счету, физически не контактируя с картой.

*** Сеансовый пароль — предоставляется при входе в интернет-банкинг, действителен лишь в течение одного платежного сеанса.

Источник: МВД Беларуси

Белта