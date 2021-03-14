Хочу путешествовать – делаю прививку.Что жители Будакошелевщины думают о прививке от коронавируса?

Валентина Силивончик, пенсионер:

– Этим летом планирую навестить дочку, которая живет в Калининграде. Хочу, чтобы задуманное осуществилось, поэтому есть намерение подстраховаться и сделать прививку.

Сергей Кондратенко, преподаватель колледжа:

– Я записался на прививку от COVID-19, как только прочитал в районке, что идет предварительная запись на вакцинацию. Решение принял, прислушавшись к совету своего сына, который работает врачом. Думаю, если есть возможность получить вакцину и остаться здоровым, нужно ею воспользоваться.

Виктор Шугов, председатель Кошелевского сельского Совета:

– Каждый год я прививаюсь от гриппа. В этот раз параллельно планирую сделать вакцину и от коронавируса. Уверен, что это правильное решение, так как поможет обезопасить здоровье мое и близких.

Наталья Немцева, учитель средней школы №1:

– К прививке отношусь положительно. Кстати, буквально на днях приняла вторую дозу вакцины. Из побочных эффектов ощутила в первый и второй раз болезненность в месте укола, к вечеру незначительное повышение температуры и ломоту в теле. Через день всё как рукой сняло. Решила вакцинироваться, чтобы обезопасить себя и близких. Ведь работаю в школе и много общаюсь с людьми, а из-за этого вероятность «подхватить» вирус высокая.

К слову, желающие пройти вакцинацию для профилактики Covid-19 могут оставить предварительную заявку в прививочном кабинете райполиклиники по телефону 7-22-10 либо по месту жительства в АВОП или ФАП.

Юрий ЕЖОВ

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