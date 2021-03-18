Специалисты Лиги безопасного интернета выявили в Telegram и «ВКонтакте» каналы продаж поддельных справок о вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом рассказала директор лиги, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина, сообщает газета «Известия».

Лига обнаружила многочисленные предложения в соцсетях по продаже поддельных справок. Стоимость подобной справки составляет 5-7 тыс. рублей. В некоторых сообществах, по словам Мизулиной, также можно приобрести поддельные справки с положительными или отрицательными результатами тестов на коронавирус, а также справки об отсутствии контактов с больными коронавирусом. Кроме того, мошенники занимаются оформлением поддельных справок о невозможности прохождения вакцинации, так называемого медотвода.

Еще одна нелегальная услуга, которую предлагают, — оформление документов для приглашения «на лечение» в Россию граждан СНГ и иностранцев. За это мошенники просят от 18 тыс. до 22 тыс. рублей, добавила директор организации.

21 января в Роскачестве предупредили, что нелегальные справки об отсутствии COVID-19 можно трактовать как преступление. Мизулина тогда отмечала, что только за первые 12 дней 2021 года зафиксировано более 1 тыс. фальшивых объявлений, связанных с коронавирусом, они появляются с частотой более 100 в день. При этом более 500 объявлений в соцсетях и поисковых системах посвящено продаже фейковых справок об отсутствии COVID-19.

Белта