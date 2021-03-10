Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Николай Васильков и председатель районного Совета депутатов Наталья Киселева встретились с трудовым коллективом Белтелекома и жителями Липиничского сельсовета.

Делегат ВНС Николай Васильков поделился впечатлениями от прошедшего форума, раскрыв его социальную составляющую, рассказал о ключевых моментах важного события. В ходе встречи парламентарий затронул основные тезисы собрания, которые охватывали все важные аспекты развития страны и направления жизни общества, такие как экономика, образование, здравоохранение, сельское хозяйство, молодежная политика и другие. Николай Андреевич рассказал о программе социально-экономического развития страны на 2021-2025 годы, главная цель которой – обеспечить социальную стабильность в обществе и увеличить благосостояния граждан благодаря качественному росту экономики, наращиванию социального капитала, созданию комфортных условий для жизни, работы и самореализации.

Кроме того, затронул депутат и тему вакцинации от коронавирусной инфекции, призывая присутствующих по возможности прививаться от Covid-19 и в обязательном порядке соблюдать рекомендуемые меры предосторожности защиты от инфекции.

Так же у присутствующих на встречах была возможность задать вопросы председателю районного Совета депутатов Наталье Киселевой.

Ирина ШУТОВА

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