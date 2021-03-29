В Буда-Кошелевском районе продолжается декадник безопасности, направленный на предупреждение пожаров и гибели людей на них. В рамках проведения мероприятий работники областного аппарата Гомельского управления МЧС и Буда-Кошелевского районного отдела по ЧС, а также другие заинтересованные субъекты профилактики провели мероприятия по предупреждению пожаров в агрогородке Коммунар, на территории которого в этом году зафиксирована гибель человека на пожаре.

Началом мероприятий стала групповая отработка населенных пунктов, расположенных на территории сельсовета. Десант спасателей посетил домовладения граждан, которые не только проверили пожарную безопасность домовладения, но и напомнили о соблюдении элементарных правил безопасности. В ходе обследования домовладений основной упор делался на правильность эксплуатации печного отопления, электрооборудования, проверялась работоспособность имеющихся автономных пожарных извещателей и вручалась наглядно-изобразительная продукция противопожарной направленности.

На открытой площадке возле сельского дома культуры субъекты профилактики оборудовали интерактивные площадки, на которых спасатели обучили правилам поведения в толпе и действиям в случае возникновения пожара, представители общества спасения на водах напомнили об опасности тонкого льда, познакомили со спасательным оборудованием. Работники газовой службы инструктировали, как необходимо себя вести, если услышали запах газа или внезапно загорелась еда на сковороде, а волонтёры районной организации Белорусского Общества Красного Креста учили оказывать первую помощь пострадавшим и измеряли давление.

Также спасатели рассказали присутствующим о том, как пользоваться первичными средствами пожаротушения, об эффективности автономных пожарных извещателей и о работе мобильного приложения для гаджетов «МЧС Беларуси: Помощь рядом».

Продолжились мероприятия сельским сходом граждан, на котором присутствующим довели статистику по пожарам и гибели людей на них как в районе, так и в области в целом, рассмотрели основные причины возникновения пожаров и меры профилактики по их предупреждению, продемонстрировали фильм «Последняя сигарета».