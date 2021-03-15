15 марта наша страна отмечает государственный праздник – День Конституции Республики Беларусь. Нужны ли изменения в Основном законе страны.

«Авангард» собрал интересные факты о главном документе страны.

Два языка

Согласно первому изданию Конституции 1994 года, статус государственного языка в Беларуси признали только за белорусским. Референдум, который прошел в 1995 году, добавил в государственные языки русский.

Рабочая неделя

Конституция оговаривает право трудящихся на отдых. Так, рабочая неделя не может превышать 40 часов. Для тех, кто трудится ночью, рабочее время должно быть сокращено. Документ закрепляет обязательный оплачиваемый отпуск и еженедельный отдых.

Для сравнения: в Японии рабочая неделя длится 50, а в Китае и вовсе 60 часов.

Исключительная мера

Согласно Конституции, в стране сохраняется смертная казнь как исключительная мера наказания за особо тяжкие преступления, такие как убийство, геноцид, террористический акт, и только согласно приговору суда. Такое решение приняли после референдума 1996 года, на котором более 80% проголосовавших выступили «за» подобную меру. Дискуссии о возможной отмене смертной казни ведутся постоянно.

Для сравнения: подобная мера применяется в США и Китае.

В равных правах

Конституция Республики Беларусь гарантирует женщинам такие же возможности, как и мужчинам. Так, на равных условиях женщины получают образование и продвигаются по карьерной лестнице. Документ оговаривает право на охрану труда и здоровья для женщин. К слову, в экономике страны занято примерно одинаковое количество женщин и мужчин. При этом образовательный уровень работающих женщин выше, чем мужчин. Из общего числа работающих женщин 60% имеют высшее и среднее специальное образование, в то время как аналогичный показатель у мужчин – 42%.

Страна студентов

Последняя статья Конституции, за которую голосовали в 1994 году, посвящалась бесплатному образованию. Документ гарантирует доступность и бесплатность общего среднего и профессионально-технического образования. В Конституции оговаривается, что на конкурсной основе можно бесплатно получить специальное и высшее образование. К слову, Беларусь входит в число стран, которые лидируют по численности людей с высшим образованием. Среди сверстников студентами записаны 91,5% молодых людей. Самый высокий показатель в этом рейтинге у Кореи с 98,4%.

Возраст для голоса

Избирать депутатов и президента, согласно Конституции, можно с 18 лет. Интересно, что женщины получили право голоса только век назад. В Польше и России им разрешили голосовать с 1917 года.

В президенты с 35 лет

Президентом страны может быть избран гражданин Республики Беларусь не моложе 35 лет, обладающий избирательным правом и постоянно проживающий в Беларуси не менее 10 лет непосредственно перед выборами.

Изменения в Конституции

В нашем Основном законе нашли отражение опыт конституционного строительства передовых стран мира и базовые общечеловеческие ценности. Он воплотил в себе преемственность и опыт многовекового исторического пути Беларуси. Вместе с тем, Президентом Беларуси Александром Лукашенко было заявлено, что нам придется принимать новую Конституцию, и соответствующее поручение уже сделано. Занимаются данным вопросом, по словам главы государства, судьи Конституционного суда. «Вместе будем думать, кому и какую страну, какой Основной закон оставить», – отметил Президент.

Услышав или прочитав такую новость, многие из нас поневоле задумались, стоит ли бояться грядущего изменения Конституции или какой-то ее части и чем это чревато. Давайте разберемся. И в этом нам поможет председатель районного суда Святослав Данич:

– Мы с вами видим, что так же, как меняется время, окружающий нас мир с его условиями, меняют облик государства, да и, в конце концов, мы с вами, так и Основной закон объективно претерпевает определенные изменения. А значит, коррективы в Конституции нашей Республики также назрели, и бояться их не стоит. Нужно идти в ногу со временем, тем более что Президент поручил доработать все шероховатости и спорные вопросы вместе с народом.

Проект новой Конституции Беларуси будет готов в течение года. Об этом Александр Лукашенко сказал 11 февраля в ходе своего доклада на VI Всебелорусском народном собрании. Два с лишним года назад им было поручено подготовить новые проекты Конституции. Недавно в послании народу и парламенту Президент заявил, что у него уже есть два проекта Конституции, но они его не полностью устраивают. Поэтому теперь речь идет о подготовке третьего варианта. В течение этого года проект Конституции будет готов. Он будет обсужден всенародно, а в начале следующего года вынесен на референдум.

Давайте в ближайшем будущем вместе внимательно следить за работой по созданию новой редакции главного закона нашего государства и смело высказывать свое мнение по вопросам, требующим обсуждения.

Ирина ШУТОВА