16 марта день образования службы отмечают сотрудники подразделений по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями органов внутренних дел Республики Беларусь. Заслуженные поздравления в этот день будут принимать и сотрудники районной службы БЭП Буда-Кошелевского РОВД.

Во все века и времена находятся люди, которые считают, что воровать у государства не зазорно, а удовлетворить свои корыстные интересы за бюджетный счет можно и нужно. А значит, всегда будет необходимость в тех, чья профессиональная задача – противостоять коррупции и преступлениям в сфере экономики.

Буда-Кошелевскую БЭП возглавляет старший оперуполномоченный майор милиции Денис Смоляков. Под его началом работает оперуполномоченный лейтенант милиции Александр Зобов.

Сегодня подразделения по борьбе с экономической преступностью в структуре криминальной милиции занимают особое место, а сотрудники не зря считаются интеллектуальной элитой органов внутренних дел. Ведь для выполнения служебных обязанностей им необходимы аналитический склад ума, широкая эрудиция и глубокие знания в различных областях экономики и права. Специ-фика работы подразделений по борьбе с экономической преступностью в том, что если другие службы работают чаще всего «от факта», то сотрудникам БЭП этот факт еще нужно выявить. А для этого необходимо понимать нюансы работы предприятий и организаций самых разных направлений деятельности и форм собственности, технологии производства, разбираться в экономических процессах, происходящих в государстве.

Коллектив ОБЭП районного РОВД к профессиональному празднику подошел с весомыми результатами. Так, в 2020 году на территории района выявлено 16 экономических преступлений, из них 5 коррупционных и 4 относятся к категории тяжких.

К сожалению, избавиться от преступлений в экономической сфере и коррупционных проявлений не удалось еще ни одному государству. Всегда находятся желающие запустить руку в карман налогоплательщика. Поэтому сотрудники районной службы БЭП видят свою задачу в своевременном выявлении и пресечении таких преступлений.

– Нам важно не только выявить преступления, но и не допустить возможность их совершения, – отмечает начальник отделения. – Сейчас, например, мы принимаем активное участие в мероприятиях, направленных на обеспечение качественного проведения посевной кампании, предотвращение преступных посягательств на товарно-материальные ценности сельскохозяйственных организаций и выявление фактов бесхозяйственности. Не допустить преступления, исключить саму возможность его совершения – еще важнее, чем его выявить. И мы к этому стремимся.

Ирина ГАЛИЦКАЯ

Фото из архива редакции