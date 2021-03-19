19 марта прошло совещание по вопросам подготовки к весенне-полевым работам.

Руководители сельхозпредприятий района, представители управления сельского хозяйства во главе с председателем райисполкома Анатолием Гапоником на примере СУП «Андреевка» ознакомились с ходом подготовки техники к весенне-полевым работам.

Анатолий Гапоник обратил внимание, что не все сельхозпредприятия пока справляются в срок по ремонту тракторов и почвообрабатывающих агрегатов. Среди отстающих: КСУП «Кривск», ОАО «Рогинь» и ОАО «Уваровичи-Элит».

Глава района поручил принять необходимые меры завершить подготовку в конкретные сроки.