Праздник «День Земли» отмечается 21 марта. Эта дата была выбрана по той причине, что на это время выпадает день весеннего равноденствия. Считается, что ежегодно в день весеннего равноденствия происходит смена биологического ритма планеты и обновление природы. Этот праздник начали отмечать жители многих стран мира для того, чтобы как-то выделить тот момент, когда в Северном полушарии начинается весна, а в Южном — осень. ООН отмечает День Земли обычно 20–21 марта. Каждый год в честь этого праздника в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке звонят в Колокол мира.

Название «День Земли» используется по отношению к различным мероприятиям, которые проводятся весной с целью побуждения жителей всего мира проявлять больше внимания к окружающей среде нашей планеты, которая является хрупкой и уязвимой. Люди сами губят свою планету: вырубают леса, загрязняют воздух, почву и воду, осушают водоемы. Все это не проходит бесследно, очень большую роль в этом играет рост промышленности. Экологическая ситуация, сложившаяся сегодня на Земле, является очень непростой и продолжает ухудшаться с каждым годом. Отношение человека к природе должно меняться сейчас, иначе будет слишком поздно. Обо всем этом мы должны задуматься хотя бы в связи с Днем земли.

В этот день в разных уголках нашей планеты проходят различные мероприятия и акции: активисты организуют уборку территорий, занимаются посадкой деревьев, проводят конференции, выставки, посвященные природе, на оживленных улицах в крупных городах перекрывается автомобильное движение.

Областной комитет приглашает всех желающих присоединиться к экодвижению «Вместе за чистую и зеленую страну». В результате каждому будет предоставлена возможность внести свой вклад в улучшение состояния окружающей среды и посадить свое дерево.

Акции по озеленению населенных пунктовэтой весной пройдут уже в ставшем традиционным за три года формате – граждане примут непосредственное участие в выборе мест посадок объектов растительного мира, благоустройстве городов, районов, жилых дворов, парков и скверов.

Областной комитет напоминает, что Единый день озеленения «Посади дерево!» во всех городах и селах нашей страны намечен на 3 апреля.

У каждого желающего есть возможность с 3 апреля до 15 мая принять участие в весенней посадке деревьев и кустарников, присоединится к Единому дню озеленения, посадить свое дерево и благоустроить свой двор!

Территориальные органы Минприроды совместно с заинтересованными службами ведут сбор предложений от населения о предпочтительных местах посадки древесно-кустарниковой растительности на землях общего пользования населенных пунктов.

Предложения по местам высадки насаждений можно подать по телефонам 25-28-02, 25-28-03, 25-28-04, либо на адрес электронной почты: terra-okproos@mail.gomel.by .

Международный день лесов — ежегодный праздник, посвященный теме сохранения лесов и отмечавшийся впервые 21 марта 2013 года. Был учрежден по решению Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 21 декабря 2012 года. Международный день лесов объединяет все заинтересованные стороны, организации, правительства и энтузиастов, в их стремлении напомнить о важности всех типов лесов. Необходимо наладить сотрудничество на всех уровнях, международном и местном, чтобы не только повышать осведомленность о проблемах лесных экосистем, но и проводить практические акции по защите деревьев — такие, как кампании по их посадке.

Для Беларуси важность леса невозможно переоценить. Это одно из самых значимых природных богатств республики, с лесом традиционно связана жизнь белорусов на протяжении многих поколений. Беларусь — лесная страна, почти 40% ее территории заняты лесами. По таким показателям, как общая площадь насаждений и запас растущей древесины на одного жителя, Беларусь входит в первую десятку лесных государств Европы.

Гомельская область – самый лесной регион Республики Беларусь. Площадь ее лесного фонда составляет 2,2 млн га, лесистость — 45 %. На одного жителя Гомельщины приходится 1,3 га лесов с запасом древесины 231 м3. Работниками лесной отрасли области ведется планомерное возобновление лесных ресурсов. На сегодня Гомельщина занимает в стране ведущее место по объемам лесовосстановления. Ежегодно новые леса появляются на площади порядка 6 тысяч гектаров.

Из множества природных и антропогенных факторов доминирующее негативное влияние на состояние и динамику лесных экосистем оказывают пожары, которые наносят лесам значительный материальный и экологический ущерб.

Чаще всего лесные пожары возникают по вине людей, оставляющих непотушенные костры или окурки в местах отдыха либо проведения работ, вследствие игры детей с огнем, при сжигании мусора владельцами дач и садовых участков на опушках леса, а также от сельскохозяйственных палов.

Будьте предельно осторожны с огнем в пределах любой природной территории. Чтобы ваша неосторожность не стала причиной лесного пожара, выполняйте следующие правила:

— никогда не поджигайте сухую траву на полях или полянах в лесу;

— разводя костер убедитесь, что кострище располагается на песке или глине. Прежде чем развести костер сгребите лесную подстилку с кострища и вокруг нее;

— хорошо залейте костер перед уходом. После этого разгребите золу и убедитесь, что под ней не сохранилось тлеющих углей, если сохранились, то залейте еще раз. Не уходите от залитого костра, пока от него идет дым или пар. О том, чем заливать костер, позаботьтесь заранее.