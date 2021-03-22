Тема ценности воды является актуальной на сегодняшний и завтрашний дни. Ценность воды намного выше, чем ее цена. Значение воды просто неоценимо для повседневной жизни, культуры, здравоохранения, образования, экономики и поддержания окружающей среды. Забыв хотя бы об одном из этих компонентов, мы рискуем неразумно распорядиться этим бесценным ресурсом.

Экономическое развитие и растущее население Земли требует для жизни все больше промышленности и сельского хозяйства, что влечет рост водопотребления. Изменение климата также делает водные ресурсы менее доступными и уязвимыми перед загрязнением.

С целью сохранения такого важного природного ресурса как вода в Гомельской области рядом субъектов хозяйствования реализуются мероприятия, направленные на рациональное использование водных ресурсов путем внедрения маловодных и безводных технологий и применения систем оборотного и повторно-последовательного водоснабжения.

С целью сокращения объема потребления (использования) свежей воды, на предприятиях области внедрены и развиваются системы оборотного и повторного использования воды. За 2020 год объем использования воды в таких системах составил почти 1 240,0 млн.м3. Наиболее мощные системы оборотного водоснабжения у таких крупных водопользователей, как ОАО «Белорусский металлургический завод — управляющая компания холдинга «Белорусская металлургическая компания» и ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод».

Принимаются меры, направленные на улучшение качества очистки сточных вод перед их отведением в водные объекты. В настоящее время ведется реконструкция и строительство 5 очистных сооружений, имеющих выпуска в водные объекты, среди которых КПУП «Гомельводоканал», ОАО «СветлогорскХимволокно» и другие.

Также в 2021 году будут начаты подготовительные работы по реконструкции очистных сооружений КУП «Речицкий райжилкомхоз», КЖУП «Уником» (г. Жлобин) с привлечением средств Всемирного банка реконструкции и развития. Такая практика хорошо зарекомендовала себя на примере строительства новых очистных сооружений для г. Рогачева (выпуск в р. Днепр), введенных в эксплуатацию в апреле 2020 года.

В 2020 году в соответствии с требованиями 52 статьи Водного Кодекса Республики Беларусь завершены работы по разработке проектов водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов. Принято 22 решения горрайисполкомов об утверждении проектов водоохранных зон и прибрежных полос для малых рек, ручьев и водоемов и 20 решений Гомельского облисполкома об утверждении проектов водоохранных зон и прибрежных полос больших и средних рек. Данные решения размещены в правовой базе для открытого доступа, как субъектов хозяйствования, так и граждан.

Неоценимое значение в решении вопросов охраны и рационального использования воды имеет ответственное и бережное отношение каждого человек к использованию данного ресурса.

Беречь воду — это значит беречь жизнь, здоровье и красоту окружающей среды.