Туберкулез (ТБ) является хронической прогрессирующей микобактериальной инфекцией, часто имеющей латентный период после начального инфицирования. Чаще всего ТБ поражает легкие. Симптомы включают в себя кашель, повышение температуры, потерю веса и недомогание. Диагностика чаще всего проводится по результатам анализа мокроты и бактериальных посевов, и, все чаще, благодаря применению диагностических молекулярных экспресс-тестов. Лечение проводят антибактериальными лекарственными средствами в течение, по крайней мере, 6 мес.

Туберкулез – одно из древнейших инфекционных заболеваний. Как показывают результаты раскопок древних цивилизаций, туберкулез так же стар, как и человечество. «Чахотка», «белая смерть» — именно так образно называли туберкулез в разные времена. Есть теория, что он существовал и до появления человека. Заболеванием, вызываемым возбудителем человеческого типа (Mycobacterium tuberculosis), заболевают и некоторые теплокровные животные. Наибольшее значение имеет туберкулез крупного рогатого скота.

ТУБЕРКУЛЕЗ ЗАРАЗЕН И ОЧЕНЬ ОПАСЕН. В отличие от многих других инфекций, он имеет хроническое и часто скрытое течение, что повышает вероятность распространения туберкулеза больным человеком многократно. Заболевание, как правило, наступает не сразу: от заражения до проявления болезни может пройти от нескольких месяцев до нескольких лет. Важную роль играет состояние защитных сил организма зараженного и, в первую очередь, иммунной системы. Поэтому чаще заболевают люди, имеющие те или иные факторы риска – факторы, снижающие противотуберкулезную защиту.Возбудителем является туберкулезная палочка (бацилла Коха).

Чаще туберкулез распространяется воздушно-капельным путем и поражает в первую очередь легкие. Заражение происходит при вдыхании пыли, содержащей туберкулезную палочку. Риск заражения увеличивается в плохо проветриваемом помещении, при тесном контакте с больным, при большой скученности людей. Очень редко заразиться туберкулёзом можно в случае употребления в пищу продуктов от больных животных – молока, творога и т. п.

Туберкулез может также поражать лимфоузлы, костную ткань, органы пищеварения, почки и мочеиспускательный канал. Иногда туберкулез вызывает воспаление головного или спинного мозга. Попадание возбудителя не всегда заканчивается заболеванием. Иммунитет здорового человека подавляет размножение возбудителя туберкулёза и держит этот процесс в течение длительного времени под контролем. По статистике, из 100 здоровых человек, в организм которых попал возбудитель туберкулёза, лишь 5 заболеют. Факторы, способствующие заболеванию туберкулёзом: неблагоприятные экологические и социальные условия жизни; неправильное и неполноценное питание; стрессы, отрицательные эмоции; наркомания, курение, алкоголизм; наличие сопутствующих заболеваний, снижающих иммунитет (болезни лёгких, желудка или двенадцатиперстной кишки, диабет, ВИЧ-инфекция и др.). недавно перенесенные тяжелые заболевания.

Признаки туберкулеза

продолжительный (более 2-3 недель) кашель,

в запущенных случаях – кровохарканье;

затрудненное дыхание,

боль в груди;

быстрая утомляемость,

слабость;

снижение аппетита,

резкая потеря веса;

повышенная температура к исходу дня и лихорадочное состояние;

повышенная ночная потливость

Некоторые из вышеперечисленных признаков присущи и другим заболеваниям, но при их наличии обезопасьте себя и своих близких – обратитесь в поликлинику. Раннее обращение в лечебное учреждение и своевременно начатое лечение – гарантия полного выздоровления.

Профилактика туберкулеза включает:

прививки от туберкулеза,

рациональное, полноценное питание,

физическую активность,

отказ от курения, наркотиков, злоупотребления алкоголем,

соблюдение режима труда и отдыха,

закаливание, занятия физкультурой и спортом,

содержание жилища и рабочих мест в чистоте,

борьбу со стрессом, негативными эмоциями,

регулярное ежегодное прохождение медицинских осмотров с флюорографией органов грудной клетки.

При наличии заболевания проводить непрерывное лечение, выполнять все советы и требования лечащего врача.

Где можно пройти обследование?

Флюорографическое обследование грудной клетки можно сделать в поликлинике по месту жительства. При подозрении на туберкулез участковый врач общей практики или врач-специалист после клинического дообследования направит на консультацию к фтизиатру в противотуберкулезный диспансер

ВНИМАНИЕ! Соблюдение самых элементарных правил личной гигиены, гигиены общения, здоровый образ жизни и повышение защитных сил вашего организма (иммунитета) поможет снизить риск заражения туберкулёзом:

Избегать мест с большим количеством людей.

Следить за чистотой в помещении.

Не пользоваться чужими предметами личной гигиены.

При общении с кашляющими людьми пользоваться маской для защиты органов дыхания

Чаще мыть руки, особенно после контакта с больными, деньгами, поездок в общественном транспорте.

Отказаться от курения.

Избегать душных, запылённых и прокуренных помещений.

Чаще бывать на свежем воздухе, заниматься спортом, закаляться.

Рационально сочетать отдых и труд.

Детям младшего возраста исключить контакты с лицами, не прошедшими флюорографическое обследование.

Не давайте детям молоко от коров, которым не проводилось исследование на туберкулёз, так как кратковременное кипячение не гарантирует гибель возбудителя.

Правильно питаться: принимать пищу надо 3-4 раза в день, причём горячее не реже двух раз.