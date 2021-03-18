ID-карта — документ, удостоверяющий личность, для пользования внутри страны. Цифровой аналог паспорта будут выдавать с 1 сентября 2021 года.

Всего появится 8 новых видов документов, содержащих биометрические данные, в том числе идентификационная карта гражданина и биометрический паспорт.

ID-карта содержит фотографию, подпись, отпечатки пальцев рук, основные данные, контактный и бесконтактный чипы.

Преимущества — защита от подделок, удобство пользования, автоматизация процедуры идентификации личности, сокращение времени на административные процедуры, совершение юридически значимых действий в электронном виде, в перспективе с помощью ID-карты можно будет оплачивать услуги или уплачивать налоги.

Стоимость ID-карты — 1,5 базовой величины*.

Для выезда за границу будет использоваться биометрический паспорт. На 32 страницах будет персональная информация владельца, чип и место для виз. Никаких отметок, кроме виз, в паспорте не предусмотрено.

Стоимость паспорта — 2 базовые величины*.

Обязательной замены имеющихся у населения паспортов на новые биометрические документы не планируется. Паспорт гражданина Республики Беларусь, действующий в настоящее время, будет выдаваться на прежних условиях.

* Одна БВ равна Br29.

Источник: указ Президента Республики Беларусь «О биометрических документах», Министерство внутренних дел, Министерство связи и информатизации.

Белта