В 2020 году life:) значительно улучшил покрытие 4G-сети в Буда-Кошелевском районе. Теперь высокоскоростным интернетом можно пользоваться на 98% территории Гомельского региона, в том числе во всех деревнях и поселках. Оператор приглашает проверить это — бесплатно попробовать life:), чтобы убедиться в качестве связи и скорости 4G-интернета.

Для теста life:) предлагает тариф Шейк Мини, который подойдет тем, кто всегда на связи, и активно пользуется мобильным интернетом. Шейк Мини ― это безлимитный интернет в течение трех месяцев; 300 минут для звонков во все сети и возможность делиться трафиком без ограничений. Попробовать Шейк Мини за 0 рублей в первый месяц могут все новые абоненты и бывшие клиенты, кто не с оператором больше трех месяцев.

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