Американская компания Moderna запустила исследование на средней и поздней стадиях своей вакцины от коронавируса mRNA-1273 на детях. Дозы препарата вводятся здоровым детям в возрасте от шести месяцев до 12 лет, сообщает «МИР 24» со ссылкой на агентство Reuters.

В исследовании врачи оценивают безопасность и эффективность двух доз вакцины, введенных с интервалом в 28 дней. В данных испытаниях планируется задействовать около 6750 детей из США и Канады. Данный медикамент уже получил одобрение для экстренного использования жителями США в возрасте от 18 лет и старше.

Также Moderna проводит отдельное исследование, начатое в декабре, в котором mRNA-1273 тестируют на подростках в возрасте от 12 до 18 лет.

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