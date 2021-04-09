Дорогие друзья! Приближается День Победы – один из великих праздников и дата, отзывающаяся в сердце каждого. Многие люди чувствуют, что опасность фашизма не была изжита в 1945-ом году и, конечно, не желают верить, что человечество допустит повторение злодеяний Гитлера и его прислужников.

Еще живы люди, которые сражались в Великой Отечественной войне, а их дети и внуки – большая часть населения Республики Беларусь. Гомельский областной музей военной славы запускает акцию «Письмо ветерану», в рамках которой мы предлагаем нашим подписчикам, а также всем желающим написать письмо ветерану с благодарностью и поздравлением, отправив его в электронном виде на наш почтовый ящик voenmuz@post.gomel.by или сообщением нашей группе Вконтакте https://vk.com/gomelmuzvoen с пометкой «Герою». Данное поздравление является общим для всех ветеранов, ФИО получателя в письме не указывается. В преддверии 9 мая поздравления будут переданы защитникам нашей Родины.

Не оставайтесь равнодушными и обязательно присоединяйтесь к акции, ведь так важно отдать дань уважения тем, на чью долю выпали самые суровые испытания, которые пережила наша страна во время войны.

Учреждение «Гомельский областной музей военной славы»