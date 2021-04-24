О развитии частного бизнеса в районе, мерах стимулирования деловой активности населения «Авангарду» рассказала начальник отдела экономики райисполкома Анна Мацакова.

– Анна Николаевна, как обстоят дела с частным бизнесом и какую роль он играет в вопросах занятости населения?



– Сегодня малые и средние предприятия, ИП играют заметную роль в занятости населения. В 2020-м году численность работающих в них будакошелевцев составила порядка 2900 человек, или 23,5% от общей численности занятого в экономике населения. На 1 апреля на территории района зарегистрирован 551 субъект малого и среднего бизнеса, в том числе 358 индивидуальных предпринимателей и 193 предприятия. Несмотря на сложные экономические условия, вызванные пандемией, сектор малого и среднего предпринимательства демонстрирует устойчивое развитие. В прошлом году на 22 субъекта хозяйствования стало больше. Помимо райцентра, среди сельских территорий наиболее привлекательными для субъектов малого и среднего бизнеса являются территории Октябрьского, Кривского, Узовского и Уваровичского сельсоветов. Оптовая, розничная торговля и общественное питание, сельское хозяйство, производство, грузоперевозки, ремонт и техобслуживание автомобилей, отделочные работы – основные сферы деятельности наших предпринимателей.

– Насколько сложно стать субъектом малого бизнеса или зарегистрироваться ИП?



– По всем вопросам государственной регистрации субъектов хозяйствования необходимо обращаться в отдел экономики райисполкома (каб.3) либо по тел. 7-22-17.

Государственная регистрация юридического лица производится по месту его нахождения, индивидуального предпринимателя – по месту жительства. Документы могут быть представлены путем личного обращения или в электронном виде, подтвержденные электронной цифровой подписью.

Сразу отмечу, процесс регистрации индивидуальных предпринимателей сегодня максимально упрощен. Чтобы зарегистрироваться ИП, необходимо представить пакет документов: паспорт гражданина Республики Беларусь либо вид на жительство, заявление, фотографию и квитанцию об оплате госпошлины. Если вы состоите на учете в качестве безработного, учитесь на дневной форме обучения и обратились в течение года после получения образования, то освобождаетесь от оплаты госпошлины за регистрацию ИП. При этом индивидуальные предприниматели имеют право нанимать сотрудников не из числа своих родственников, однако их количество не должно превышать 3-х человек.

Для государственной регистрации коммерческой и некоммерческой организации в регистрирующий орган представляются: заявление о государственной регистрации, устав в двух экземплярах без нотариального засвидетельствования, его электронная копия и квитанция с оплатой госпошлины. При этом до подачи документов необходимо согласовать с регистрирующим органом наименование организации, определить ее предполагаемое местонахождение, принять решение о создании организации и подготовить её устав или учредительный договор.

Для государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства дополнительно представляется копия документа местного исполнительного и распорядительного органа о подтверждении возможности размещения крестьянского (фермерского) хозяйства и предполагаемом месте такого размещения.

– Как показывает практика, предоставление субсидий безработным – хороший старт для открытия и развития собственного дела. Расскажите об этом поподробнее.



– Управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома оказывает содействие в организации ремесленной, предпринимательской деятельности, деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма в виде субсидии в размере 11-кратной (2891,57 руб.) величины бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, а в сельской местности – в размере 15-кратной величины (3943,05 руб.).

Субсидия может быть использована на приобретение оборудования, инструментов, товаров, сырья, материалов, оплату услуг, а также иные цели, связанные с организацией предпринимательской деятельности. Но безвозмездной она является только при соблюдении определенных условий: государственной регистрации деятельности, целевого использования полученных средств, осуществления деятельности в течение года после государственной регистрации. В случае несоблюдения данных условий сумма субсидии подлежит возврату.

Для получения субсидии безработный обращается с заявлением в управление по труду, занятости и социальной защите и представляет на рассмотрение комиссии свой бизнес-план. В случае положительного решения с заявителем заключается договор и денежные средства перечисляются на счет.

Не оказывается такая финансовая поддержка безработным в случае, если с момента прекращения ими предпринимательской деятельности, деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, ремесленной деятельности прошло менее 12 месяцев, а также в случае, если они ранее получили субсидию.

Консультации по вопросам порядка предоставления субсидий можно получить в отделе занятости управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома либо по телефону 7-74-19.

– Какие еще инструменты, помимо субсидий, предусмотрены для поддержки действующих субъектов хозяйствования?

– Финансовую поддержку предоставляют ОАО «Белагропромбанк» и ОАО «АСБ Беларусбанк». Более подробную информацию можно узнать по телефонам для справок: ЦБУ №307 ОАО «АСБ Беларусбанк» – 2-44-87, ЦБУ №315 ОАО «Белагропромбанк» – 7-79-48, 7-79-47.

Можно принять участие в ежеквартальном конкурсе инвестпроектов, проводимых Комитетом экономики Гомельского облисполкома. Телефоны для справок: 8 (0232)33-10- 94, 33-47-24.

Кроме того, на сайте рай-исполкома в разделах «Земельные участки» и «Экономика» (вкладка «Имущественные отношения») размещена информация о свободных земельных участках для строительства объектов под новое производство и перечне неиспользуемых зданий и помещений, находящихся в районной коммунальной собственности, которые предлагаются субъектам малого и среднего бизнеса для приобретения, аренды или передачи в собственность под реализацию инвестиционных проектов.

– Анна Николаевна, знаю, что у нас в районе создан Совет по развитию предпринимательства, несколько слов о его деятельности.

– Да, такой Совет создан в районе для взаимодействия деловых кругов с государственными органами в сфере поддержки и развития предпринимательства, решения проблем функционирования бизнеса. О дате проведения заседаний можно узнать на официальном сайте райисполкома (баннер «Совет по развитию предпринимательства»), а также из публикаций в районной газете «Авангард». Во втором квартале, например, очередное заседание запланировано на 18 июня. Все проблемные вопросы, возникающие в процессе осуществления деятельности, для решения их на заседании Совета по развитию предпринимательства субъекты малого и среднего бизнеса могут отправлять на электронную почту economik@buda-koshelevo.gov.by с пометкой «Для Совета по развитию предпринимательства».

Наталья ЛОГУНОВА

Фото Ирины Палубец