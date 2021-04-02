Россия — основной торговый партнер Беларуси. Объем внешней торговли товарами с Россией в 2020 году по сравнению с 1996-м увеличился в 4,5 раза.

Объем внешней торговли товарами в 2020 году — $29,5 млрд.

В общем объеме экспорта белорусских товаров на долю России приходилось 45,2% — $13,1 млрд.

Импорт товаров из России составил 50,2% в общем объеме импорта Беларуси — $16,4 млрд.

Беларусь экспортировала:

— молоко и молочную продукцию — $2001,1 млн,

— мясо и мясные субпродукты — $525,2 млн,

— грузовые автомобили — $342,5 млн,

— тракторы и седельные тягачи — $317,3 млн,

— мебель, включая медицинскую — $281,6 млн.

Беларусь импортировала:

— нефть сырую, включая газовый конденсат — $3441 млн,

— природный газ — $2453,3 млн,

— черные металлы и изделия из них — $1177,0 млн,

— легковые автомобили — $566,1 млн,

— части и принадлежности для автомобилей и тракторов — $128,6 млн.

Среди организаций с долей иностранного капитала, действующих на территории Беларуси, лидируют организации с инвестициями из России — 2315 организаций.

Поступило инвестиций из России — $3,6 млрд.

Источник: Национальный статистический комитет.

Белта