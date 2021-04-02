Россия — основной торговый партнер Беларуси. Объем внешней торговли товарами с Россией в 2020 году по сравнению с 1996-м увеличился в 4,5 раза.
Объем внешней торговли товарами в 2020 году — $29,5 млрд.
В общем объеме экспорта белорусских товаров на долю России приходилось 45,2% — $13,1 млрд.
Импорт товаров из России составил 50,2% в общем объеме импорта Беларуси — $16,4 млрд.
Беларусь экспортировала:
— молоко и молочную продукцию — $2001,1 млн,
— мясо и мясные субпродукты — $525,2 млн,
— грузовые автомобили — $342,5 млн,
— тракторы и седельные тягачи — $317,3 млн,
— мебель, включая медицинскую — $281,6 млн.
Беларусь импортировала:
— нефть сырую, включая газовый конденсат — $3441 млн,
— природный газ — $2453,3 млн,
— черные металлы и изделия из них — $1177,0 млн,
— легковые автомобили — $566,1 млн,
— части и принадлежности для автомобилей и тракторов — $128,6 млн.
Среди организаций с долей иностранного капитала, действующих на территории Беларуси, лидируют организации с инвестициями из России — 2315 организаций.
Поступило инвестиций из России — $3,6 млрд.
Источник: Национальный статистический комитет.