Ассоциация «Белорусская федерация футбола» в рамках проекта «Мой школьный футбольный клуб» подарила гимназии г. Буда-Кошелево наградную атрибутику и 140 футбольных мячей.

Как рассказал нам начальник отдела массового футбола АБФФ Виталий Волосюк, 38 школ по всей Беларуси, в том числе гимназия г. Буда-Кошелево, на сегодняшний день развивают футбол в рамках своих учреждений под патронажем и при поддержке отдела массового футбола АБФФ, участвуя в социальном проекте «Мой школьный футбольный клуб».

– Цель проекта – дать возможность каждому ребенку играть в футбол, развиваясь физически, – пояснил Виталий Васильевич. – Этим летом у нас состоялся вебинар с УЕФА, на котором мы представили проект развития школьного футбола на следующие 4 года. К слову, УЕФА одобрил проект и до 2025-го года школьный футбольный клуб будет создан в каждом районе Беларуси. Таким образом, посредством этих клубов и учителей физкультуры мы будем продвигать школьный футбол.