Будакошелевщина присоединилась к Международному дню памяти о Чернобыльской катастрофе

Сегодня в историко-культурном центре состоялось памятное мероприятие «Чернобыль… Память ради будущего».

Руководство района, общественность, молодежь, участники и свидетели тех событий собрались, чтобы еще раз вспомнить о первых днях и месяцах 1986 года и почтить память погибших от последствий катастрофы.

Председатель райсовета Наталья Киселева, обращаясь к присутствующим, отметила, что в эти дни памятные мероприятия проходят по всей стране. 23 апреля Будакошелевщина в ходе автопробега, посвященного 35-летию со дня Чернобыльской катастрофы, отдала дань уважения всем, кто исполнил свой гражданский, воинский и трудовой долг по ликвидации ее последствий. 3678 пострадавших населенных пунктов, 479 сел и деревень прекратили свое существование, 200 тысяч населения вынуждены были покинуть свои дома. Эта авария затронула каждую семью, превратилась в большую трагедию, о которой не должны забывать нынешние поколения.

Наталья Никитовна вручила благодарственные письма райисполкома за выполнение патриотического долга в ходе проведения работ по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции Тамаре Картавенко, Виктору Куколеву, Николаю Зекову, Николаю Гуляй, Елене Парфененко, Михаилу Рыбику, Петру Домосканову и Виктору Сапунову.

С ответным словом выступили ликвидаторы, свидетели и участники тех страшных событий.

Начальник отдела образования, спорта и туризма райисполкома Елена Парфененко выразила уверенность, что пострадавшая земля непременно возродится благодаря заботе и поддержке государства, силе и стремлению самих жителей. Обращаясь к молодежи, Елена Петровна пожелала беречь то, что мы сегодня имеем: мирное и ясное небо и свою родную землю.

В завершение встречи память о героях-ликвидаторах, жертвах Чернобыльской аварии почтили минутой молчания.