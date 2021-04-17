Будакошелевщина присоединилась к республиканскому субботнику

Сегодня более 6000 жителей нашего района трудятся на рабочих местах и различных объектах. При этом, принимая участие в субботнике, каждый из них вносит свой вклад в общее полезное дело.

По традиции, в ходе субботника трудовые коллективы, общественность, молодежь, инициативные жители обустраивают воинские захоронения, памятники землякам и братские могилы, приводят в порядок объекты и территории райцентра и населенных пунктов, гражданские кладбища, придорожные полосы и остановочные пункты.

Денежные средства, полученные от проведения республиканского субботника, будут перечислены на отдельный текущий счет райисполкома BY74AKBB36424096800373100000, открытый в открытом акционерном обществе «Сберегательный банк «Беларусбанк», г. Гомель ул. Фрунзе, д. 6а, БИК AKBBBY2Х, УНН 400041635.

Напомним, из собранных средств 50 % будут направлены на ремонт, реконструкцию, реставрацию, восстановление историко-культурных ценностей, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы времен Великой Отечественной войны; 50 % – направляются Министерству здравоохранения на укрепление материально-технической базы медицинских учреждений, в том числе на закупку оборудования для оказания плановой и экстренной медицинской помощи населению, частичное финансирование закупок вакцины от инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19, в целях обеспечения доступности вакцинации населения.

На благие добрые дела, как водится, не жалко ни сил, ни времени. И в этом мы смогли убедиться конкретно на местах.

Руководство района, управления и отделы райисполкома, службы очищали от кустарниковой поросли зоны на улицах Корчагина, Ломоносова, Озерная.

Председатель райсовета Наталья Киселева приняла участие в субботнике на территории горпоселка Уваровичи.

В Гусевице высаживали деревья.

Около городской котельной работники коммунальной службы совместно с райинспекцией природных ресурсов и охраны окружающей среды высадили 90 кленов и берез.

Кипела работа и на подведомственных территориях учреждений и предприятий.

Наталья Логунова

Фото Ирины ПАЛУБЕЦ, Ирины ШУТОВОЙ