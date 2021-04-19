Даже крышу разобрали



13 апреля возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 205 УК Республики Беларусь в отношении неизвестных лиц, похитивших металлические пластины крыши дома в д. Ясокорь, принадлежащего 36-летнему жителю Славенца, а также печную плиту, дверцы и камфорки.

В пух и перья



Днем ранее, 12 апреля, в Руденце и Уваровичах похозяйничали собаки: расправились с домашней птицей. Если в Руденце куры пострадали от соседской собаки, то в горпоселке – как от хозяйских, так и бездомных. Поэтому, уважаемые жители, напоминаем о необходимости соблюдения правил содержания домашних животных и об ответственности, если они находятся в местах общего пользования.



Дачные страсти



Так и тянет, как магнитом, на дачные участки любителей легкой наживы. Мнимое чувство безнаказанности? Но, как показывает практика, рано или поздно дачные воришки находятся, даже спустя время. Тем не менее «дачные» кражи регулярно мелькают в оперативных сводках. На текущей неделе, например, в п. Забродье Чеботовичского сельсовета неизвестный проник через окно сразу в два дома: в первом ничего не взял, а во втором улов был знатный – бутылка вина и банка варенья. Похитителем оказался неработающий 33-летний житель д. Ховхло, кстати, уже судимый за кражу в 2019-м году. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 УК Республики Беларусь.

В тот же день возбуждено уголовное дело по этой же статье в отношении неизвестного, позарившегося на мобильный телефон жителя Гомеля, проникнув в дачный дом гомельчанина, находящийся в п. Сеновец того же сельсовета.



«Отцовская любовь»



В этот раз не нашли общий язык представители двух поколений – отец и сын, проживающие в Высокой Гриве. Младший из мужчин, сделав замечание отцу, получил далеко не словесный ответ: тот, находясь в состоянии алкогольного опьянения, схватил нож и стал ему угрожать. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 186 УК Республики Беларусь.