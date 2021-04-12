Банный вечер не удался

В прошлую субботу, 3 апреля, спасатели тушили деревянную баню в п. Зеленый Дуб Морозовичского сельсовета. В результате пожара повреждены потолочное перекрытие и стены. По предварительным данным причиной произошедшего стало нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.

РОЧС напоминает: причинами пожаров в бане часто становятся трещины в самой печи, в дымоходах и накопившаяся в них сажа. Поэтому необходимо регулярно проводить чистку печей, вовремя устранять появившиеся дефекты. Поверхность пола, расположенная непосредственно перед растопочной дверцей печи, должна быть покрыта металлическим листом размером 50х70 см, чтобы искры и выпавшие угли не послужили причиной пожара. Кроме того, в погоне за жарким паром не допускайте перекала печи, ведь именно перекал является одной из распространенных причин возгорания в бане.

Двойное предательство

Как видно, совсем не материнские чувства испытывает к своим несовершеннолетним детям 25-летняя жительница Буда-Кошелева. Первый раз она предала их в тот момент, когда допустила, чтобы детей поместили на гособеспечение, и сейчас, когда уклоняется от возмещения расходов на их содержание. В отношении нерадивой мамаши 6 апреля возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 174 УК Республики Беларусь.

Позарился на топливо

40 л дизельного топлива похитил 5 апреля 50-летний житель д. Ивольск Кривского сельсовета с трактора МТЗ-82, принадлежащего ОАО «Демеза». Пропажу обнаружили на следующий день в ходе рейдовых мероприятий сотрудники правоохранительных органов.

Далеко не уехали

В ночь с 5 на 6 апреля двое неработающих граждан райцентра проникли на деревообрабатывающее предприятие «Поиск-90», погрузили на тачку металл и попытались вывезти его с территории. Далеко уехать не удалось: «металлистам» помешала сторожевая охрана. За данное правонарушение предусмотрен штраф до 10-ти базовых величин.

Солидный «улов»

Бутылку коньяка, 2 бутылки водки, 2 бутылки вина и банку какао вынес неизвестный из дачного дома в Липиничах, аккуратно выставив оконное стекло. Хозяин домовладения, житель Гомеля, обнаружив пропажу, обратился в правоохранительные органы. По данному факту 8 апреля возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 УК Республики Беларусь.

Подготовила

Наталья ЛОГУНОВА