В агрогородках Широкое и Дуравичи горели баня и жилой дом



К счастью, в обоих случаях обошлось без жертв. Но владельцам строений все же изрядно пришлось поволноваться. О том, что горит баня, спасатели получили сигнал в прошлую субботу в 23.37. Огонь потушили, но кровля и потолочное перекрытие сгорели полностью, также повреждены стены и имущество внутри. Рассматриваемая версия произошедшего – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств. Дом в Дуравичах загорелся глубокой ночью 22 апреля. Огонь уничтожил крышу по всей площади, повредил потолочное перекрытие и стены внутри. Причина пожара также устанавливается.

РОЧС напоминает, что эксплуатировать отопительные печи с явными нарушениями (трещинами в дымоходе и печи, неисправной топкой и при отсутствии предтопочного металлического листа) запрещено. В погоне за жарким паром не допускать перекала печи, являющегося еще одной распространенной причиной пожара в бане.

Уважаемые граждане! Позаботьтесь о себе и своих родителях, установите автономный пожарный извещатель: он среагирует на малейшую концентрацию дыма, подаст мощный звуковой сигнал, который разбудит даже спящего человека. Если же случился пожар, авария или другая чрезвычайная ситуация, звоните по номеру 101 или 112.

Двухколесная добыча



На неделе у пенсионера из Буда-Кошелева и жительницы Потаповки пропали велосипеды, оставленные непристегнутыми у подъездов жилых домов. Обнаружив пропажу, владельцы двухколесного транспорта обратились в правоохранительные органы. Спустя некоторое время велосипеды были найдены у 32-летнего жителя агрогородка Еремино и возвращены законным владельцам.

Подготовила Наталья ЛОГУНОВА